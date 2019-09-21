北青報：企業家參與涉企政策制定一舉多贏

中評社北京9月21日電／國家發改委新聞發言人孟瑋日前透露，發改委將會同各地區、各有關部門貫徹落實好《關於建立健全企業家參與涉企政策制定機制的實施意見》（發改體改〔2019〕1494號），把推動企業家參與涉企政策制定作為推進親清新型政商關係建設的重要切入點，進一步激發和保護企業家精神，創造條件促進廣大企業家在推動高質量發展中發揮更大作用。



激發和保護企業家精神，需要以科學合理公平的涉企政策為支撐，讓企業家參與涉企政策制定無疑是優選。在我國經濟發展由量大向質高轉型的關鍵節點，國家發改委賦予企業家參與涉企政策的制定，並從機制上予以保障，彰顯了保護企業家正常開展營商活動的濃濃政策善意。這對轉變政府服務市場職能、優化營商環境、讓廣大企業家吃下放心經營的“定心丸”、推動親清型政商關係建設，都是一舉多贏。



涉企政策能否在實踐中釋放出改善營商環境的應有正能量，廣大企業家最有發言權。目前，我國出台的多數涉企政策總體上有利於營商環境的改善，也有少數涉企政策缺乏足夠的可行性，導致政府服務市場的職能不能隨著市場的實際需求而轉變。究其根源，企業家沒有參與涉企政策的制定是重要原因之一。讓企業家參與涉企政策的制定，不僅因為涉企政策的可行性需要有廣泛的民意基礎，也是政府轉變市場服務職能需要的必然要求，有助於推動政府轉變市場服務職能。



涉企政策既關乎營商環境的改善，也關乎廣大企業家的切身利益，要求其內容應最大程度體現科學性和針對性。一些地方和部門在制定涉企政策過程中，忽視企業家作為經濟活動重要主體在決策中的應有積極作用，導致出台的涉企政策與市場實際情況不相符。要避免和杜絕類似尷尬重現，讓企業家參與決策，並以此提高決策的科學性無疑是上策。如此，才可以量身定制地為企業家打造出最具針對性的涉企政策體系，從源頭上避免涉企政策的先天不足，確保其在實踐中發揮出應有的作用。

