中國企業讓阿根廷荒漠披上“藍色鎧甲”

中評社北京9月21日電／位於阿根廷西北部的卡法亞特處於荒漠地帶，只有仙人掌和灌木能忍受這裡的乾旱環境。由於缺少水源發電，卡法亞特所在的薩爾塔省長期能源短缺，民用與工業電力供應不足讓薩爾塔省成為阿根廷最不發達的地區之一。



然而，降水少、光照強和晝夜溫差大這些自然條件賦予卡法亞特豐富的太陽能資源。為幫助當地改變電力短缺現狀，中國電建集團貴州工程有限公司承建的卡法亞特100兆瓦光伏發電項目去年9月正式動工。



今年7月，該光伏發電項目成功並網發電、投入商業運行，成為阿根廷迄今為止投入使用規模最大的光伏發電項目，預計每年為阿根廷電網注入大約2.4億千瓦時的清潔能源。



項目主體由大約29萬塊藍色太陽能電池板構成，這些電池板有序分布在200公頃荒漠土地上。從高處俯瞰，電池板迎著太陽自動轉動，宛若披著鎧甲、整裝待發的士兵，形成規模浩大的方陣。



中國工程師喜歡用“藍色鎧甲”形容這些太陽能電池板。一塊長約2米、寬1米的電池板看似平常無奇，其中的矽晶體材料可以把太陽能高效轉化為電能。中國的矽提煉技術成熟，能夠以低成本獲得高質量矽晶體，這也讓項目具有價格優勢。



項目安全和環境監理塞巴斯蒂安·洛薩諾告訴新華社記者，項目利用卡法亞特獨特的自然環境解決供電難題，當地居民和經濟支柱產業都得到了充足的電力保障。



洛薩諾說，中國光伏技術“讓人印象深刻”，阿根廷通過這一項目不僅獲取清潔能源，還可以學到更多中國新能源領域的知識。



據了解，項目僅在施工階段就為當地創造了超過3000個就業崗位。此外，當地居民通過參與項目獲得了終生受用的職業技能。中國電建集團貴州工程有限公司項目經理付照穩說，阿根廷比較缺乏技術熟練的工人，項目動工之初，5名阿根廷工人才能抵一名中國熟練工的效率，但項目快完成時，阿根廷工人已經有了很大進步。

