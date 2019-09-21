中國代表對中東地區局勢表示關切

中評社北京9月21日電／中國常駐聯合國副代表吳海濤20日在安理會巴勒斯坦問題公開會上發言，對中東地區局勢表示關切。



吳海濤說，近期中東地區消極動向增加，煽動性言論加劇地區局勢緊張動蕩，定居點建設持續推進，加沙地帶人道局勢惡化，中東和平進程陷入停滯。中方對此高度關切。



吳海濤說，安理會第2334號決議應得到切實執行。有關方面持續推進定居點建設將破壞雙方信任，嚴重削弱“兩國方案”前景。應立即停止在被占領土上的一切定居點活動，停止拆除巴勒斯坦人房屋，停止毀壞巴勒斯坦人財產，採取措施防止針對平民的暴力行為。應立即停止一切旨在實現定居點合法化的法律行為和單方面舉措，並採取切實措施消除其影響。



吳海濤指出，必須以國際社會現有共識為基礎，推動巴勒斯坦問題全面、公正和持久解決。國際社會應堅持以“兩國方案”為最終目標，以聯合國有關決議、“土地換和平”原則和“阿拉伯和平倡議”為根本遵循，積極採取行動，推動巴以雙方早日重啟和談，最終建成以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權的巴勒斯坦國。任何新倡議都應符合上述基本國際準則。



吳海濤說，對話談判和政治協商是解決巴勒斯坦問題的根本之道。以暴制暴或發表煽動性言論無助於解決問題。中方對近期有關吞並約旦河穀等巴被占領土的言論表示關切，反對任何可能導致巴以矛盾激化的單邊行為，認為以色列方面應謹慎行事，避免加劇地區局勢緊張動蕩，切實維護中東和平進程基礎。



吳海濤說，應密切關注並改善巴勒斯坦經濟和人道狀況。近期，加沙地帶醫療系統物資嚴重缺乏，人道主義局勢嚴峻。有關方面應盡快全面解除對加沙地帶的封鎖，全面執行聯合國有關決議。國際社會應繼續支持聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處工作，繼續為改善巴勒斯坦難民人道條件作出貢獻。

