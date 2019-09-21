國際帆船大獎賽馬賽站揭幕

中評社北京9月21日電／國際帆船大獎賽第一賽季收官戰——法國馬賽站於20日下午進行了首日比賽。三輪比賽結束，各個船隊都表現出了最佳狀態，除了美國隊因為船體損壞退出前兩輪比賽，各支隊伍沒有出現大的事故和失誤。最終，澳大利亞以5分優勢暫列第一；中國隊的整體表現頗為亮眼，總積分暫居第四位。



國際帆船大獎賽（SailGP）去年10月在倫敦宣布啟動，來自澳大利亞、中國、法國、英國、日本和美國的6支代表隊，使用當今世界上速度最快、技術最先進的F50水翼雙體帆船，在全球5個標誌性的賽場展開角逐。此前，悉尼、舊金山、紐約、考斯站的比賽已經結束，澳大利亞和日本居積分榜前二位，而美國、英國、中國和法國四支隊伍積分十分接近，是賽季第三名的有力爭奪者。



中國對在英國考斯站取得了總排名第三的成績，此次出征馬賽站也是充滿了信心。“八輪比賽，如果我們全力以赴的話，非常有機會拿到賽季第三名，”絞盤手劉明表示，“這對我們這支新的隊伍將是一個極大的鼓勵和肯定。”記者了解到，抵達馬賽後，中國隊每天都要多次開會分析當天的航行數據視頻，提問題想對策並進行賽前動員等。



20日比賽中，中國隊在第一輪低迷之後，第二輪船長菲爾·羅伯森就充分展現出了自己在短距離近岸賽中的優勢，和其他隊員通過默契配合、積極調度，船隊在戰略和飛行處理上有很大提高。三輪比賽後中國隊暫列積分榜第四名，也讓觀眾對中國隊之後的比賽充滿了期待。



“今天整體表現我給7分，無論是數據表現還是隊伍配合，都有很大的提升。我非常期待之後兩天的比賽。”羅伯森在賽後表示。絞盤手陳錦浩也表示，經過實戰的磨練，團隊配合更為默契，明天將以更好的狀態迎接比賽。



21至22日，國際帆船大獎賽馬賽站將繼續進行第二、三天的比賽，屆時也將決出總冠軍。



（來源：人民網－國際頻道）