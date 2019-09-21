美無人機至少誤殺30名阿富汗平民　

中評社北京9月21日電／阿富汗官員19日披露，美軍一架無人駕駛飛機執行空襲任務時誤殺至少30名阿富汗平民，另有40多人受傷。



多名不願公開姓名的阿富汗官員告訴路透社記者，美軍無人機18日晚在阿富汗東部楠格哈爾省空襲極端組織“伊斯蘭國”人員，但誤將多名當地農民作為目標，致死至少30名平民。



當地居民馬利克·拉哈特·古勒說，那些農民18日在一片鬆樹林中采鬆子，晚上結束采摘後點燃篝火坐在一起，隨後遭無人機攻擊。另一名當地居民說，當天大約150名農民在事發地勞動，其中不少人在空襲後失蹤。



楠格哈爾省省長發言人阿陶拉·霍吉亞尼說，在事發地找到9名平民遺體。



阿富汗國防部和美國軍方證實美軍無人機18日晚間在楠格哈爾省空襲，但沒有發布人員傷亡情況。



駐阿富汗美軍發言人索尼·萊格特說，無人機針對“伊斯蘭國”武裝人員發起空襲，“我們已經獲悉非戰鬥人員死亡的報道，正與當地官員一同查明事實”。

大約2萬名北大西洋公約組織軍人駐扎在阿富汗，其中美軍大約1.4萬人。



據聯合國先前發布的一份調查報告，今年1至3月，外國軍隊和阿富汗政府軍致死的平民人數多於死於阿富汗塔利班和其他武裝組織的平民人數，在阿富汗戰爭爆發以來是首次。



（來源：新華網）