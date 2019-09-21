也門胡塞武裝提出和平倡議

中評社北京9月21日電／薩那消息：也門胡塞武裝20日提出和平倡議，敦促也門內戰相關各方進行談判，並稱可以停止用無人機和彈道導彈攻擊沙特阿拉伯。



當天，也門胡塞武裝“最高政治委員會”主席邁赫迪·穆沙特在紀念胡塞武裝奪取首都薩那5周年的講話中，提出一個旨在實現也門和平的倡議。他說，該倡議呼籲“所有戰爭相關方進行認真的談判，以實現包含各方各派的全面民族和解”。該倡議還包括胡塞武裝停止對沙特進行“無人機、彈道導彈以及其他各種形式的打擊”。



他還說，胡塞武裝期待得到回應。如該倡議未得到回應，胡塞武裝保留“進行回擊的權利”。



他還呼籲沙特領導的多國聯軍“解除對薩那國際機場的封鎖，停止攔截前往荷台達港的船只”，並“積極推動換俘進程”。



沙特內政部14日說，數架無人機當天凌晨襲擊了沙特國家石油公司兩處石油設施並引發火災。胡塞武裝隨後宣布襲擊事件是該武裝所為。



2014年9月，胡塞武裝奪取也門首都薩那，後占領也門南部地區，迫使也門總統哈迪前往沙特避難。2015年3月，沙特等國發起代號為“果斷風暴”的軍事行動打擊胡塞武裝。2018年12月，在聯合國斡旋下，也門政府和胡塞武裝就荷台達停火、戰俘交換等重要議題達成一致，但不久雙方就互相指責對方破壞停火協議。



（來源：新華網）