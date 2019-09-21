長三角地區成為中國雲製造發展領航區

中評社北京9月21日電／全球製造業正經歷深刻變革，充分融合雲計算、物聯網等新一代信息技術的雲製造，將切實提高製造業的經濟社會效益。據2019世界製造業大會期間發布的《中國雲製造指數》顯示，長三角地區正在成為我國雲製造發展領航區和排頭兵。



該報告顯示，長三角地區雲製造指數為36.5，高出全國整體水平10.3%，其中製造企業上雲比例為55.4%，高出全國整體水平11.5%。浙江領跑長三角雲製造發展；安徽躋身2018年我國雲製造排名前十榜單，位居全國第八位，在中部地區排名第一。



在政策利好和企業內生發展訴求雙重牽引下，我國企業不斷加強在雲製造方面的探索，中國製造業企業的雲平台普及率不斷提升，2018年已達到43.9%。



大會期間同步發布的《2018年度中國信息化與工業化融合發展水平評估報告》顯示，我國兩化融合已步入穩定發展期，基礎環境能力和水平已初步具備，工業應用日益深化，發展成效不斷顯現。2018年，全國兩化融合發展總指數與2017年相比增長了2.00，基礎環境、工業應用、應用效益三方面的指數呈現均衡增長態勢。從各省的數據來看， 廣東、江蘇、北京、上海、浙江、安徽等地的信息化與工業化融合應用效益指數均超過100。



（來源：新華網）