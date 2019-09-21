布隆迪總統：中國援建項目將促进兩國關係

中評社北京9月21日電／布隆迪總統恩庫倫齊扎20日在出席中國援建魯蒙蓋省魯齊巴齊水電站項目開工典禮時說，這一項目將拓展布中合作領域，提升兩國關係水平。



恩庫倫齊扎為項目開工剪彩並為奠基碑揭幕。他說，布中兩國建交56年來，雙邊關係保持強勁發展勢頭。長期以來，中國是全世界特別是布隆迪“可信賴和優先的合作夥伴”。



布隆迪水資源、能源與礦業部長科姆·馬尼拉基扎在接受新華社記者採訪時說，魯齊巴齊水電站將在布隆迪發電站裝機總量中占據很大比重，對布隆迪今後發展非常重要。布中在能源領域有很多合作，相信隨著兩國政治關係日益深化，雙方將取得更多的經濟合作成果。



中國駐布隆迪大使李昌林表示，除魯齊巴齊水電站項目外，中國還在布隆迪農業、教育、衛生等領域實施了多項援助項目。當前中布關係正處於歷史最好時期，根據布隆迪的實際情況，中國未來將在力所能及的範圍內加大對布隆迪的援助力度。



魯齊巴齊水電站項目是迄今中國在布隆迪最大的援助項目，由中國水利水電第十四工程局有限公司（中水電十四局）承建。該項目位於布隆迪經濟首都布瓊布拉以南約43公里的魯齊巴齊河上，將建設一座總裝機規模15兆瓦的電站。



魯齊巴齊水電站項目現場負責人毛雪岩說，中水電十四局將精心組織施工，保證施工質量，按時完成項目，早日造福布隆迪人民，也為中布友誼做出實實在在的貢獻。



（來源：新華網）