江蘇全面開展入海排污口專項排查工作

中評社北京9月21日電／記者從江蘇省生態環境廳獲悉，江蘇參照渤海地區入海排污口“三級排查”模式，全面啟動入海排污口排查工作，計劃2019年內全面摸清全省入海排污口底數及分布情況，建立全省入海排污口名錄，推進實施陸源污染物監管“一張圖”。



據了解，江蘇沿海地處黃海海域，海岸線長約954公里，是典型的粉砂淤泥質海岸地區，沿海灘塗面積較大，兩漲兩落的半日潮使得岸灘衝淤變化複雜，特殊的地形地貌和潮汐特征給入海排污口排查工作帶來了不確定性。



結合沿海實際，按照生態環境部渤海地區入海排污口排查模式和工作要求，江蘇制定下發了工作方案，綜合運用無人機航空攝影、衛星遙感、人工勘察等手段，開展“拉網式排查”，結合省級抽查複核，確保對所有向海洋排放污染物的涉水排口全覆蓋。



目前江蘇省和沿海設區市均落實了排查資金、排查隊伍和技術支撐單位，入海排污口專項排查工作體系已經建立，沿海各地無人機航空遙感項目招投標工作將於近期結束並全面啟動現場排查。



據介紹，江蘇將加強對入海排污口排查的工作調度與技術指導，按照序時進度扎實推進，確保年內保質保量完成全省入海排污口排查工作，為下一步的監測、溯源、整治打下基礎。



（來源：新華網）