近兩百家境外企業參展中日韓產業博覽會

中評社北京9月21日電／機器人、智能家居、高端數控機床、品牌車輛……第五屆中日韓產業博覽會暨第二屆中日韓貿易投資洽談會20日在山東濰坊魯台會展中心開幕，吸引了近兩百家境外企業參展，展出多種“黑科技”。



據介紹，本屆博覽會以“產業創智賦能 開放融合共贏”為主題，包括展覽會、主旨論壇和貿易投資洽談會三個版塊。展覽會在往屆智能製造、美好生活、國際食品展覽的基礎上增加了高端裝備及品牌車輛、文化旅遊展覽等。



在魯台會展中心展覽現場，華為最新推出的智能手機、穿戴設備吸引了不少目光；送餐服務機器人、雙手開工寫毛筆字的機器人讓大量參觀者駐足；一台搭載智能應用的汽車更是擺放在顯眼的位置，讓駕駛員開車時只需要通過語言交互，就可實現開啟空調，打開汽車大燈、天窗等功能。



記者了解到，華為、鬆下、西門子、中國航天等世界500強企業亮出最新科技成果，吸引參觀者體驗。據介紹，本屆博覽會參展企業超過450家，其中境外（含境內外資）參展企業193家，涉及21個國家和地區，其中日本27家、韓國91家，境外占比達44.1%。



中國貿促會副會長盧鵬起說，中日韓三國經濟互補性強，互為重要的貿易夥伴。中日韓產業博覽會自2015年創辦以來，規模不斷擴大，內容日益豐富，影響力逐步提升，在增進中日韓三國經貿合作、促進貿易投資自由化便利化等方面發揮了重要作用。



濰坊與日韓形成了良好的合作基礎。據介紹，濰坊與日本、韓國隔海相望，是山東與日韓經貿交往的重要窗口。目前，日韓在濰坊投資企業近1000家。2018年濰坊對日韓實現進出口總額226.9億元，約占全市外貿總額的14%。



據了解，本屆博覽由中國國際商會、日本國際貿易促進協會、韓國貿易協會和中日韓三國合作秘書處主辦，中國國際商會會展部、山東省貿促會、濰坊市人民政府承辦。



（來源：新華網）