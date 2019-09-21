2019中國海歸創業大賽頒獎典禮舉行　

中評社北京9月21日電／2019（第五屆）中國海歸創業大賽頒獎典禮20日在北京舉行，獲獎團隊獲頒獎杯、獎金和證書。



在為期三天的時間裡，來自全國的100餘個海歸創業項目登台展示風采。經過專家評審，雙通道數字隔離器項目榮膺桂冠；自動駕駛與智慧城市、針對中國女性乳腺癌篩查的數字乳腺體層合成系統兩個項目獲二等獎；世界領先的光固化3D打印技術產業化項目、基於海洋智能製造四維一體化信息裝備的實際應用及技術研發、庫寶倉儲機器人系統三個項目獲三等獎，另有24個項目獲優勝獎。



據了解，中國技術創業協會留學人員創業園聯盟及大賽各有關單位將通過“中留聯創投資基金”“百城市場渠道共享計劃”“海創幫創業服務平台”等多種途徑為參賽項目提供項目融資、市場拓展、品牌建設等後續服務支持。



據悉，第五屆大賽於2019年4月啟動，首次設立常熟分賽區，提供額外獎金獎勵和落地政策扶持。超過100支入圍項目團隊參加了9月18日至20日舉辦的複賽、決賽和對接洽談活動。



中國海歸創業大賽是由中國技術創業協會留學人員創業園聯盟發起舉辦的一項專門面向海歸的全國性創業活動。大賽以“匯聚海歸英才，助力創新創業”為主題，自2015年首次舉辦以來共吸引了2277個海歸創業團隊參賽，開展對接和交流洽談1300餘對次，達成各類合作意向超過300項。在前四屆大賽121個入圍決賽項目中，有60多個項目已獲得投資及各類支持累計超過18億元。



（來源：中國新聞網）