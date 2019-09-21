舊金山華裔醫學界舉行記者會　

中評社北京9月21日電／據美國《世界日報》報道，在舊金山華埠執業的耳鼻喉專科醫師梁文傑當地時間19日代表美國醫學會公開反對C提案時表示，電子煙是非常危險的產品，不只兒童及青少年，連成年人也應該禁止使用電子煙。至今醫學界仍在研究電子煙的成分，未能確定電子煙裡的化學成分對人體造成多大的傷害。



灣景／訪穀區市議員華頌善提出的全面禁止電子煙法案，已在市議會獲得全體市議員支持。但總部設在舊金山的電子煙巨頭JUUL公司要推翻該法案，使舊金山可恢復出售電子煙產品。在短時間內搜集到足夠簽名，將C提案列在11月選票上，交由舊金山選民表決。



JUUL公司砸600萬元巨款為C提案宣傳，包括已在華埠各處張貼多款海報。



醫學界19日在華埠東北醫療中心罕見地為一項政治提案舉行記者會，公開反對C提案。舊金山民選官員也參加記者會，再次呼籲舊金山選民響應。



代表舊金山的三名州參議員都出席記者會力挺。州參議員威善高說，因使用電子煙而死亡青少年病案近年持續增加，電子煙已嚴重威脅青少年。



州眾議員丁右立說，電子煙是新產品，只有短短數年時間，JUUL利潤已經以億元計，特別極容易受到吸引及好奇而嘗試上癮的青少年。



州眾議員邱信福說，他也是為人父母，父親和兄弟都是醫師，尤為關注電子煙涉及健康問題，他呼籲選民都投票反對C提案，保護孩子們。



提案人市議員華頌善說，至今大家仍然不知道電子煙裡有什麼物品，非常不安全，特別是青少年，其中又以對少數族裔青少年的影響最大。



市議長餘鼎昂批評C提案的宣傳文宣誤導選民。宣傳海報上寫著“全面監管電子煙”、“禁止青少年接觸”等。餘鼎昂說，這樣不實的宣傳使選民誤以為C提案就是禁止青少年使用。所有舊金山民選亞裔官員都反對C提案。



市議員馬兆明的女兒是初中生，他從女兒的口中獲悉許多初、高中生已開始使用電子煙，顯現電子煙對青少年的嚴重影響。



曾任舊金山教育委員的市議員李麗嫦表示，反對電子煙者主要是祖父輩及為人父母者，大家非常擔心電子煙將對下一代造成的巨大傷害。



電子煙公司經常對外宣稱，電子煙可讓癮君子減輕煙癮。曾任舊金山醫學會會長的梁文傑醫師說，這也是另一項不實資料，根據病人描述，從傳統香煙改抽電子煙就是希望戒煙，結果愈抽愈上癮。



華美醫師協會會長梁禮崇醫師兼任美亞醫療集團主席，他表示，醫學界發現使用電子煙的年輕人不斷增加，近日已看見全美醫學界在公布更多電子煙涉及的傷亡病例，他們也破例推出反對C提案的宣傳運動，希望大家真正了解C提案的內容。



（來源：中國僑網）