中評鏡頭：柯文哲在馬祖心戰標語前駐足

柯文哲站在“爭取最後勝利”石牌前。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社馬祖9月21日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲21日在市府顧問蔡壁如、發言人周台竹陪同下赴馬祖進行兩天一夜的縣市治理交流。柯一行人下午參訪馬祖知名景點北竿芹壁聚落，當走到一幅刻著“爭取最後勝利”的石牌時，柯文哲卻停下腳步笑著研究了3秒才離開，而媒體們問“市長要爭取2020最後勝利嗎？”柯文哲則笑著不回應，透出一些玄機。



鴻海創辦人郭台銘宣布“不參與2020連署競選”後，柯文哲也沒有登記連署參選，外界開始揣測柯會否最後拿著親民黨、時代力量的門票參選2020，因此柯文哲駐足研究芹壁聚落1950年代兩岸戰爭時期的精神標語“爭取最後勝利”石牌時，引起媒體注意。柯文哲與劉增應也在“解救大陸同胞”的精神標語前合照。



柯文哲率北市府官員於早上十點多抵達馬祖南竿。中國國民黨連江縣長劉增應、國民黨連江縣議長張永江、國民黨“立委”陳雪生也親自到南竿機場接機，而劉增應、張永江下午則陪同參訪。



柯文哲與劉增應兩天一夜的縣市交流行程包括在馬祖南竿縣市交流、參訪山隴蔬菜公園、“柯劉會談”、揭牌南竿鐵板慈悲關懷社區，中午搭船前往馬祖北竿參訪橋仔社區、芹壁聚落、台灣海洋大學馬祖校區，下午再回馬祖南竿參訪八八坑道與酒廠，晚上則由連江縣政府舉辦歡迎、參觀燒塔節。



隔天一早，柯文哲則搭乘早上9點的飛機返回台北，其餘市府官員則參訪津沙聚落、天后宮、雲台山美軍顧問團、藍眼淚生態館。



柯文哲赴馬祖縣市交流隨團媒體有15位，中評社也派員隨團採訪，包括民視、台視、東森、華視、公視、聯合報、風傳媒、TVBS，ETtoday等，而有部分媒體因為天候因素，而未隨團。