中国移动5G商用开启预约，正式套餐或将于10月发布

中評社北京9月21日電／ 9月20日，中国移动5G商用预约开启，名为“精彩相约，点亮5G”的商用预约活动已经上线。



9月21日上午，新京报记者在中国移动APP上看到，相关预约活动页面已上线。页面显示，截至中午12点，全国已经有34.7万用户参与了预约活动。



中国移动北京公司向新京报记者表示，客户可通过短信、“中国移动”APP、扫二维码三种方式参与5G商用预约活动，预约可享受5G手机优惠购、5G套餐折扣享、5G业务鲜体验等优惠待遇。



套餐折扣优惠方面，活动页面显示，客户自领取5G套餐折扣优惠之日起三个月內如订购中国移动全网统一套餐，则订购后可连续6个月享受套餐费折扣。网龄越长优惠越多，网龄5年及以上享7折优惠，网龄5年以內享8折优惠。



购机优惠方面，新京报记者看到，目前仅支持3款5G手机。其中即将上市的小米9 Pro 5G版可优惠300元，中国移动的先行者X1、三星NOTE 10+ 5G版可优惠500元。北京移动方面向新京报记者表示，未来将加入更多5G机型。



此前一天，中国移动集团公司市场经营部副总经理许锡明在中国移动5G+创新合作大会上表示，中国移动正在加快5G商用步伐，5G套餐将在10月份正式发布，包括基础套餐、CPE套餐，以及老用户的升级方案。客户将享受到“三不一快”登入5G网络，即使用5G终端不需要换卡、不需要换号、不需要登记，多渠道快捷订购5G网络服务。



关于中国移动将于10月份发布5G套餐的说法，新京报记者联系了中国移动官方进行求证，但截至记者发稿前，中国移动未予回应。北京公司方面则表示，以集团回应为准。



（来源：新京报）