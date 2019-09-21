郭台銘拒會面　張善政：韓國瑜應十顧茅廬

中評社台北9月21日電／國民黨“總統”參選人韓國瑜透過共同友人盼促成與鴻海創辦人郭台銘的會面，但郭辦回“拜託不用再來了”。韓國瑜“國政”顧問團總召張善政今天說，早年有三顧茅廬，韓國瑜應放低身段、持續釋出善意“十顧茅廬”。



郭台銘宣布不參選2020“總統”，國民黨積極尋求與郭台銘合作，不過，郭台銘辦公室日前表示，郭台銘已退出國民黨，其他都是國民黨自己的事，被外界視為整合觸礁。



中央社報道，韓國瑜“國政”顧問團總召張善政表示，郭台銘是個性很強的人，從初選到現在心中的不愉快並未消失，韓國瑜應該持續表達善意，不用因為被打回票就氣餒，更要放低身段，表達大家都是為了“中華民國”和台灣好。



張善政說，若郭台銘願意幫忙，每一個郭台銘的創意和政見都會落實到韓國瑜的政見中，幫郭台銘實現想法，另外，他也會幫忙在“國政”團中納入郭台銘的想法。



媒體詢問，郭台銘下一步打算辦智庫和學校，是否有跟“國政”顧問團競合意味，張善政說，不會，辦智庫和學校是長久的事，而“國政”顧問團的目標是努力到選舉結束，辦智庫和學校都是好事，他們樂觀其成。



至於根據近日民調顯示，雖然郭台銘退選，韓國瑜的民調並未大幅提升，張善政認為，距離大選還有時間，會讓時間證明。



張善政說，隨著國政一個個端出，希望讓民眾感到韓國瑜不是“草包”，而是“草根”，很多人質疑韓國瑜沒文化，接下來將推出的文化政見，會讓外界耳目一新。



張善政說，他們會藉由不同的政策，吸引不同關注議題的選民，像是兩天前提出的長照保險制度，很多民眾看到就知道投給韓國瑜，老年才有保障，而這個感覺很普遍，未來會持續端出不同政策，讓人民有感。