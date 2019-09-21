莫桑比克舉辦第二屆進博會推介活動

中評社北京9月21日電／第二屆中國國際進口博覽會暨展期供需對接會20日在莫桑比克首都馬普托舉行，莫政府機構、當地進博會參展商以及中資企業代表等近百人參會。



中國駐莫桑比克大使蘇健在會上表示，莫桑比克是中國在非洲的傳統友好國家和全面戰略合作夥伴。近年來，莫對華出口呈現高速增長態勢，中國已成為莫主要貿易夥伴之一。



蘇健說，中國國際進口博覽會是落實中非合作論壇北京峰會有關貿易便利化的具體舉措，充分表明了中國主動擴大對外開放的真誠意願。第二屆進博會將為莫進一步擴大出口、引進外資、對外合作提供廣闊渠道，希望莫方繼續積極組織推薦當地企業赴華參展。



莫桑比克工業和貿易部常務秘書瑪利亞·平托表示，進博會為莫桑比克產品在中國市場擴大影響力提供了機遇，為莫桑比克企業家實現貿易便捷和多樣化提供了渠道，希望第二屆進博會能給莫本土企業帶來更多機會。



莫桑比克“陽光堅果公司”是即將前往上海參加第二屆進博會的莫桑比克參展商之一。公司總裁唐·拉森在會上向記者展示了他們的產品——烘焙腰果。他表示，這是公司首次報名參展，非常慶幸能有這次機會，也希望在中國的展出能給企業帶來好運。



此次推介活動由中國駐莫桑比克大使館與中國銀行約翰內斯堡分行聯合舉辦。



（來源：新華網）