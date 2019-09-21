安徽投資集團原總經理受審

中評社北京9月21日電／安徽省人民檢察院微信公眾號今日（9月21日）消息，9月20日，經安徽省淮北市檢察院提起公訴，安徽省投資集團控股有限公司原總經理張春雷（正廳級）涉嫌受賄一案在淮北市中級法院一審公開開庭審理，法庭未當庭宣判。



淮北市檢察院20日指控，2010年至2016年，被告人張春雷在擔任安徽省投資集團控股有限公司（下稱安徽投資集團）黨委副書記、董事、總經理期間，利用職務上的便利，為請托人謀取利益，先後多次索取、非法收受他人財物共計人民幣883萬餘元。案發後，張春雷及其親屬主動退繳全部違法所得。檢察機關認為，應當以受賄罪追究其刑事責任。鑒於張春雷犯罪後主動投案，如實供述自己的罪行，退繳全部違法所得，自願認罪認罰，檢察機關建議法院對其減輕處罰。



庭審調查顯示，檢察機關指控張春雷4起受賄事實均與貸款業務有關，其中2起是幫助他人獲得委托貸款，又通過借款轉借給他人，以“賺取”高額貼息。



其中，2012年下半年，安徽省某環境工程公司總經理曹某以其公司名義，向安徽投資集團申請委托貸款1.8億元。為順利辦理貸款，曹某請求張春雷提供幫助。張春雷接受請托，同時以其親戚做生意需要資金為由，向曹某提出從貸款中借款1000萬元，期限3年，年利率6.4%。後張春雷將此1000萬元借給翦某某使用，並收取年利率25.6%的高額利息。經專項審計，張春雷以高額貼息形式，收受曹某人民幣共計316萬餘元。

