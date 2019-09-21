中德創新與投資合作論壇聚焦中德合作機遇

中評社北京9月21日電／中德創新與投資合作論壇20日在德國柏林舉行，近百名來自中德兩國的政商界人士圍繞“未來技術”、“挑戰與機遇”、“商業模式”、“資本助力”、“孵化扶持”等熱點話題進行深入探討。



中國駐德國大使館經商處公使銜參贊王衛東在致辭中指出，中國連續三年是德國全球最大貿易夥伴，德國連續43年保持中國在歐洲最大貿易夥伴地位。在國際形勢發生深刻變化，單邊主義、保護主義嚴重威脅自由貿易體系，全球經濟下行壓力不斷累積的大背景下，中德兩國比以往任何時候都需要加強溝通和協作，希望德方同中方相向而行，為兩國企業緊密合作創造良好環境。



中國歐洲經濟技術合作協會副理事長潘鋒表示，當前中國製造業轉型升級、創新研發已是大勢所趨。德國是以製造業著稱的工業發達國家，有一批極具競爭力的全球性企業，希望能與中國完整的產業鏈、新興產業進一步結合，充分發揮雙方優勢，實現合作共贏。



原德國聯邦政府國務秘書弗里德黑爾姆·奧斯特認為，目前各國都正處於技術革命的新階段，在此背景下，本次論壇為兩國企業進行技術和經濟合作提供了重要平台，將有助於雙方共同探討新技術、新挑戰和新機遇。



據悉，本次論壇由中國歐洲經濟技術合作協會、德國國際經濟與文化交流促進會和德國開元周游集團主辦。



（來源：新華網）