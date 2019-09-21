山東出台系列政策穩定豬肉價格

中評社北京9月21日電／記者從山東省畜牧獸醫局了解到，山東在生豬養殖保險、種豬場直補、生豬養殖屠宰企業貼息、擔保等方面出台了一系列穩定生豬生產的政策措施，穩定豬肉價格。



在生豬養殖保險方面，山東省畜牧獸醫局對山東生豬養殖主體育肥豬和能繁母豬保險保費給予補貼，並提高保障額度，能繁母豬保險費72元／頭，保險金額1200元／頭；育肥豬保險費48元／頭，保險金額800元／頭。保費由農戶自行承擔20%，剩餘部分各級財政承擔。



根據相關規定，山東省在此基礎上，暫時提高能繁母豬保險保額，將能繁母豬保額增加至1500元，政策實施期限自2019年5月1日起至2020年12月31日。



種豬場直補方面，山東對全省（不含青島）45家一級種豬場給予臨時性生產補助。補助資金用於彌補飼養成本、疫病防控所需人工及材料、藥品、設備器械購置、種豬選育等，穩定現有種豬規模，為後期順利恢復生產奠定基礎。



在生豬養殖屠宰企業貼息方面，在山東省內，只要具有種畜禽生產經營許可證的種豬場（含地方豬保種場）、年出欄5000頭以上的規模豬場、取得排污許可證、動物防疫條件合格證、生豬定點屠宰證書並合法公布的規模以上生豬屠宰加工企業，都是貼息對象。



另外，山東省還放寬政策性農業信貸擔保規定，將2019年5月28日－2019年10月31日期間，種豬場和規模豬場貸款規模在300萬元－1000萬元的擔保項目一並納入政策性擔保範圍，享受擔保費率補助政策。



（來源：新華網）