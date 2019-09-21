是否支持蔡英文？李遠哲：現在談這個言之過早

中評社台北9月21日電／對於前“副總統”呂秀蓮日前登記連署爭取參選2020“總統”，前“中研院”院長李遠哲今天表示，他認為老一輩的人應該退出，年紀大的人想法已經跟年輕人脫鉤，很多年輕人希望改變。



中央社報道，台灣環保聯盟今天在集思“交通部”國際會議中心舉辦2019非核亞洲論壇，集結了國內外專家學者聚焦核能議題，李遠哲今天也出席並進行專題演講。



李遠哲在會後接受媒體聯訪，針對2020“總統”大選發表意見。對於呂秀蓮接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦登記申請為獨立“總統”參選人一事，他認為，“老一輩的人應該退出，讓年輕的人出來比較好”。



李遠哲表示，許多年紀大的人想法已經跟年輕人脫鉤，老一輩的人想法跟做法都是老一套，但這一套是有問題的，所以很多年輕人希望改變。



李遠哲也提到，他過去希望蔡英文不要連任，是因為蔡英文執政不理想，所以導致民進黨在去年九合一選舉輸很多，因此希望她能改善。



李遠哲表示，呂秀蓮跟蔡英文年紀不同，他希望蔡英文能改變、變得更好，但要呂秀蓮改變看來不容易；至於是否支持蔡英文，李遠哲表示，還必須看各參選人表現，現在談這個言之過早。



另外，對於台灣一週內少了兩個邦交國，李遠哲也指出，剛斷交的邦交國吉里巴斯只有10萬人口，“這對我們來說並不重要”，應該跟日本、美國、歐盟等國家關係好比較重要，不需要在乎邦交國的數量，這並不影響國家。