中柬執法合作年取得階段性成果

中評社北京9月21日電／今年開展中柬執法合作年以來，中國和柬埔寨兩國警方認真落實兩國最高領導人達成的重要共識，密切合作、重拳出擊，依法嚴厲打擊網絡賭博、電信詐騙、涉黑涉惡等突出犯罪，同時加強執法能力建設合作，取得重大成果，搗毀一大批網絡賭博、電信詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人近千人。



今年1月，習近平主席與柬埔寨首相洪森共同將2019年確定為中柬執法合作年，開啟了中柬執法合作新篇章。為落實兩國最高領導人重要共識，公安部黨委高度重視，年初即召開專題會議研究部署，建立了中柬執法合作年專項工作機制。3月，國務委員、公安部部長趙克志與柬埔寨副首相兼內政大臣韶肯在華共同出席中柬執法合作年啟動儀式並致辭，雙方還簽署了中柬執法合作年行動計劃。中柬雙方對執法合作年活動高度重視，中方由公安部經偵、治安、刑偵、網安、國合等多個部門、國家移民管理局以及江蘇等地方公安機關共同參與，柬方由內政部、國家警察總署、移民總局、西哈努克省警察局等共同參與，兩國執法部門高層親自指揮，兩國多部門、多警種齊心協力、齊抓共管，充分反映了兩國合作打擊犯罪的決心以及兩國執法合作的密切程度。



開展中柬執法合作年以來，公安部秉持“合作、創新、法治、共贏”的精神，與柬埔寨執法部門採取強有力的措施，全力開展打擊犯罪工作。截至8月30日，已在柬抓獲中國籍犯罪嫌疑人近千人，其中涉網絡賭博335人、電信詐騙155人。近期，柬埔寨首相洪森簽署政府令宣布全面禁止網絡賭博，在中柬執法部門的打擊震懾下，網絡賭博公司和大量從事網賭人員紛紛逃離西港、逃離柬埔柬，深受網賭“毒瘤”之害的兩國民眾無不拍手稱快，國際社會也對此廣泛贊譽。經過前段準備，最近一段時間兩國合作打擊犯罪力度進一步增強。



為進一步加強合作，9月5日至7日，應公安部邀請，柬埔寨警察總監奈薩文來華訪問。雙方一致同意進一步加大打擊力度，徹底清理非法網絡賭博組織，嚴厲打擊電信詐騙、涉黑涉惡等跨國犯罪。奈薩文表示，柬方願同中方攜手努力，共同推動中柬執法合作年再上新台階。雙方還簽署了《中華人民共和國公安部和柬埔寨王國內政部關於成立執法合作協調辦公室的諒解備忘錄》。根據該諒解備忘錄，公安部將派出警務專家和技術人員赴柬，與柬埔寨警方聯合辦公，全天候開展合作，實時對接案件線索，這意味著雙方已進入全天候密切合作階段，合作效率、打擊效果將進一步提升。目前正值中柬執法合作年的集中整治期，隨著合作的深入，更多的打擊整治行動將會持續有力開展。中柬執法合作年的深入推進，也給中國與東盟其他國家合作打擊跨國犯罪積累了經驗，為地區執法安全合作樹立了典範。



（來源：法制日報－－法制網）