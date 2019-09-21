吉林部署70周年大慶安保維穩工作

中評社北京9月21日電／近日，吉林省召開縣市雙周重點工作調度會，吉林省委書記巴音朝魯就新中國成立70周年大慶吉林省安保維穩工作作了安排部署，提出了明確要求。巴音朝魯強調，要時刻綳緊安保維穩這根弦，抓實抓細安保維穩各項措施落實，向黨和人民交上一份“絕對安全、萬無一失”的滿意答卷。



巴音朝魯指出，確保新中國成立70周年慶祝活動絕對安全、萬無一失，營造一個歡樂祥和、安全穩定的政治社會環境，是當前的頭等大事和壓倒一切的首要政治任務。各地、各有關部門特別是領導幹部要提升政治站位，扛起政治責任，體現政治要求，嚴守政治紀律，牢固樹立風險意識、強化底線思維，高度清醒、高度警覺，決不能盲目樂觀、麻痹大意。各地的黨政“主官”要堅持在崗、死看死守，切實把守土之責扛起來。各有關部門要落實責任、形成合力，拉緊責任鏈條每一環，決不能出現斷檔和死角。對工作不負責任、麻木不仁、處置不當，造成嚴重後果和惡劣影響的，要依紀依法嚴肅處理。



巴音朝魯強調，要堅決維護政治安全，依法嚴懲網絡政治謠言的製造者和傳播者。要強化反恐防控，加強情報信息研判，堅決把暴恐活動消滅在預謀階段、摧毀在行動之前。要深化矛盾排查化解，力爭通過領導包案、聯合攻堅等方式把問題解決在基層、化解在當地。要全面加強社會治安整體防控，在重點部位、人員密集場所要著力提高見警率，切實讓群眾感到安全，有力震懾犯罪。要做好安全生產工作，進一步加大“百日攻堅”力度，堅決防止發生重大安全事故。要做好充分應急準備，確保一旦出現緊急情況，能夠做到處置迅速、有力、得當，切實把事態和影響控制到最低限度。



（來源：法制日報－－法制網）