住建部重拳打擊造假亮罰單

中評社北京9月21日電／近日，住建部在官方網站上又公布了上百家建築企業，皆因為涉嫌業績造假等行為被投訴舉報，其中不乏央企的身影。住建部目前正在抓緊落實調查這些企業的問題。



《法制日報》記者了解到，今年住建部加緊了建築業資質核查的步伐。從年初公布我國首例被撤銷建築企業特級資質案例，到如今通報數百家建築企業被投訴舉報造假，無不顯示出住建部治理建築業內企業資質的決心。



弄虛作假騙取資質



官方開出嚴厲罰單



2019年年初，住建部首次向我國建築行業內最高等級資質企業“亮劍”。



東海建設集團有限公司（以下簡稱東海公司）是山東一家成立20多年的老牌建築企業。2017年7月，東海公司在向住建部申報建築工程施工總承包特級資質的過程中，利用虛假材料，以欺騙手段取得建築工程施工總承包特級資質。



據了解，住建部於2014年11月6日印發的《建築業企業資質標準》將建築企業資質分三部分。其中，施工總承包企業資質等級標準包括12個類別，一般分為四個等級（特級、一級、二級、三級）；專業承包企業資質等級標準包括36個類別，一般分為三個等級（一級、二級、三級）；勞務分包企業資質不分類別與等級。特級資質是施工總承包企業資質等級中的最高級別。

