一周斷兩邦交 韓：蔡政府把複雜問題單一化

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東9月21日電（記者 高易伸）在民進黨執政下，台灣一周之內連失索羅門及吉里巴斯兩邦交國。披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜21日在屏東被問到，蔡政府把矛頭指向對岸還嗆“一國兩制不可能”？韓說，馬英九過去8年也沒接受一國兩制，但“總統府”把一切外交困難與挫折全歸咎于“一國兩制”，這是“把複雜的問題簡單化”且有推卸責任之嫌。



韓國瑜表示，“外交部”這幾年做的外交工作有沒有到位？有沒有很認真執行我們的任務？兩岸關係是否和緩或者劍拔弩張？



韓說，任何事情一定要對症下藥，不要把一切的問題全部推給單一的一國兩制，這是不負責任的。



韓重申，馬英九過去8年執政也沒一國兩制呀？中國大陸對馬政府的外交打壓也有的，所以“以大事小要寬容、以小事大要靠智慧”，現在台灣面對大陸的力量相對是小的，要用我們的智慧、愛心、生活與民主等跟大陸互相交流，來緩和緊張關係這才是負責任的。韓認為，“總統府”把責任推給一國兩制完全是在推卸責任。



韓國瑜也重申，一國兩制過去沒有、現在沒有、未來也不會有。



韓國瑜下午赴屏東萬金聖母聖殿、竹田天使花園等地參訪，受到大批韓粉熱情相隨。韓現身韓粉紛紛高喊“總統”好”，氣氛熱絡。