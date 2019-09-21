最高檢與司法部：共同把罪犯改造成守法公民

中評社北京9月21日電／9月19日，最高人民檢察院與司法部舉行工作座談會，就監獄巡回檢察工作交換意見，進一步深化共識、加強協作，共同把刑事執行工作做好，提升罪犯教育改造質量，維護國家安全和社會穩定。最高檢黨組書記、檢察長張軍，司法部部長、黨組副書記傅政華出席並講話。



張軍在講話中指出，在刑事執行工作中，檢察機關和司法行政機關在落實好監獄法的實施、把罪犯改造成守法公民等工作方面肩負著共同的責任。要堅持雙贏多贏共贏，加強協作配合，深化監獄巡回檢察工作，提高罪犯教育改造質量，向社會輸出合格“產品”。要把“巡”的優勢和“駐”的便利結合起來，把監獄檢察責任做實，努力把工作做到極致。要探索引進社會力量參與罪犯改造工作。最高檢要與司法部建立聯席會議制度，定期通報和交流監獄刑罰執行和檢察依法監督工作。



傅政華在講話中對最高檢開展巡回檢察改革給予高度評價，並表示全力支持這項改革，自覺接受檢察監督。司法行政機關將對照檢察機關發現的問題和自查出的問題，及時整改，補齊短板，消除隱患。監獄管理系統要自覺接受檢察機關的法律監督，不斷提高公正文明執法水平。



最高檢黨組副書記、副檢察長邱學強主持會議。



邱學強要求，最高檢第五檢察廳會後要與司法部監獄管理局等相關部門及時對接，共同研究如何把會議精神落實好，如何進一步凝聚共識、深化合作，實現法律監督和刑罰執行工作兩促進、雙提升，更好地保障人民利益、維護社會大局穩定。



司法部副部長劉志強出席會議。最高檢第五檢察廳負責人通報了監獄巡回檢察工作有關情況，司法部監獄管理局負責人通報了監獄管理工作、駐在式檢查有關情況以及巡回檢察中遇到的問題。



（來源：法制日報－－法制網）