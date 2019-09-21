人民吃苦　韓國瑜：屏東沒有所謂深綠不深綠

韓國瑜在屏東竹田鄉天使花園致詞，韓粉好開心，紛紛拿起手機拍照、錄影。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東9月21日電（記者 高易伸）南台灣屏東21日吹起“韓流”，大批韓粉“愛相隨”披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜“趴趴走”。韓下午在竹田天使花園針對此盛況受訪強調，當前國家危險、人民吃苦，民進黨已經執政3年半應該拿出辦法，不要把一切問題弄到藍綠”政治惡鬥，因此我看屏東“沒有所謂深綠不深綠”。



韓國瑜下午造訪屏東縣竹田鄉天使花園並參觀外銷文心蘭產業，會後媒體詢問怎看在屏東深綠刮起韓流？



韓國瑜表示，我不認為台灣現在還有哪裡有“絕對深綠或者深藍”，去年縣市長選舉之後台灣人已民心思變，如果做得好的政黨，台灣人民會讓他繼續做；如果做得好的政治人物，台灣人也會給他機會。但是做不好的政黨、做不好的政治人物，台灣人民會用選票讓他下台。



韓說，我講這話有絕對的可靠性，因為2018年高雄市長選舉就可以證明，大家都說高雄深綠，那我韓國瑜不是贏得選舉嗎？我要再一次呼籲所有從事政治活動的工作者請記清楚，台灣人民已經越來越聰明。要瞭解到我們“國家”現在處於“非常危險”的狀態，外交一個禮拜斷兩個邦交，台灣還有很多人在受苦，國家危險、人民在吃苦。民進黨已經執政3年半應該要拿出辦法，不要把一切問題弄到藍綠政治惡鬥。因此我看屏東縣“沒有所謂深綠不深綠”。



媒體詢問韓赴屏東捨棄拜廟改參觀產業，是否選戰步調有調整？



韓國瑜表示，我們各地都希望看一些不同的，包括弱勢、高科技、農業等，拜廟只是一部分，我們會多元參觀了解，我們了解在地產業，未來在訂定產業政策時，才會更清晰、更能接地氣，了解經營者的困難，這樣政策才有精準度。