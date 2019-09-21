海淀區台灣青年公寓揭牌儀式在中關村舉行

中評社北京9月21日電／9月19日，海淀區台灣青年公寓驗收會及揭牌儀式在中關村創客小鎮正式舉行。



設立海淀區台灣青年公寓是海淀區委區政府深入貫徹黨的十九大精神和習近平總書記“兩岸一家親”理念、推動北京市“55條措施”落地的具體舉措，為在海淀區實習、創業、就業的台灣青年提供機會和保障。



區台辦主任王鋒、區住房保障事務中心副主任王輝、團區委副書記李乾坤、區保障性住房發展有限公司副總經理馬賽等領導，以及中關村創客小鎮總經理張攀攜創客小鎮有關部門負責人出席牌儀式。



區台辦主任王鋒在致辭中對促成台灣青年公寓項目正式投入運行的各兄弟單位表示感謝，他認為，創客小鎮擁有非常好的發展前景，未來必定不可限量，區台辦也將與創客小鎮齊心協力，為兩岸青年創業提供良好條件，發掘台灣創新青年，助力支持台灣青年創業企業良好發展。



區住房保障事務中心副主任王輝在致辭中表示，台灣青年公寓的正式交付使用對全海淀區的住房保障工作來說具有里程碑意義，這標誌著海淀區住房保障工作在促進兩岸青年交流發展及在支持台灣青年學習、就業、生活等方面發揮了重要作用，今後區住房保障事務中心也將全力協同創客小鎮、海保發公司不斷強化服務意識，全力做好台灣青年公寓的服務工作，著力為台灣青年營造家的溫馨。



中關村創客小鎮總經理張攀向領導和來賓匯報了小鎮的運營情況，並就台灣青年公寓正式交付一事表達了兩個感想，一是感謝海淀區各部門領導對於小鎮的充分認可與肯定，為了這份榮譽和責任，未來小鎮將持續為創業團隊發展助力，為推動兩岸青年交往、實現“兩岸一家親”出力。二是創客小鎮作為台灣青年公寓項目從立項到落地過程中的重要一環，為台灣同胞配備了專職服務團隊和專職管家的一站式暖心服務，通過讓生活無憂的細微關懷，真正做到讓創業更簡單，讓創客生活更美好。

