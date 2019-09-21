傳不信任吳敦義　郭辦駁斥：不想介入藍內鬥

中評社台北9月21日電／外傳鴻海創辦人郭台銘至今未見國民黨主席吳敦義是因為從不信任吳敦義。郭台銘辦公室今天表示，郭台銘從未說這樣的話，現階段只祝福各候選人，不想介入國民黨內的宮廷內鬥劇碼。



郭台銘宣布不參選2020“總統”，國民黨積極尋求整合，吳敦義和“總統”參選人韓國瑜都拋出盼與郭台銘會面訊息，不過，郭辦日前表示，沒有與兩人見面規劃。



上報報道，“吳郭會”遲遲沒有辦法登場，因為“從頭到尾，郭台銘都不想跟吳敦義見面。”郭台銘本人甚至還曾提到“我從來都不信任吳敦義”。



中央社報道，郭台銘辦公室今天表示.郭台銘從來沒有說過從不信任吳敦義的話，不然為什麼黨副主席郝龍斌代表吳敦義可以見到面，現階段只有祝福各位候選人，不想介入國民黨內的宮廷內鬥劇碼。



此外，今天是九二一地震20週年，郭台銘也在臉書發表相關看法，他說，過去作為企業家角色，時常以捐款的方式投入公益，但在去年的花蓮大地震發生當晚，他重新思考金錢的意義，捐款能不能用於減少地震、預防地震，讓災害從“事後救治”變成“事前防範”。



郭台銘說，希望能運用大數據、人工智慧的技術提早預知地震，提早防範災害，因為有這麼多的危樓，為何不能讓居民提前了解、加以防範。



至於要怎樣才能安居樂業，郭台銘認為，首先就是“危樓不居”，如何改善居住安全，是政府的責任，也是企業的責任，更是每一個人都該關心的事，自己的家園自己守護。



他說，過去透過永齡基金會積極投入急難者的救護與協助，推動愛心捐款協助賑災，接下來，他會為那些握過的雙手而努力，更積極扮演富國利民政策的推手，“認真並規模化投身於驅動社會向前的志業”。



最後，他表示，有居家安全和良好的社會福利，人民心靈安定才能安居樂業、國富民強，台灣才會更好。願天佑台灣，人民平安。