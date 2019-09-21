屏東藍軍大咖東港相聚 全力挺韓展現大團結

屏東縣議長周典論（右二）現身相挺，和高雄市長韓國瑜交換意見。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東9月21日電（記者 高易伸）今日在屏東行腳的中國國民黨2020大選參選人韓國瑜傍晚赴東港鎮東昇餐廳與屏東藍軍及競選團隊聚會。日前傳出不願接韓屏東選辦主委的議長周典論也現身相挺，破除不合謠言。



韓傍晚五時許抵達東昇餐廳，近百位韓粉也愛相隨至該餐廳消費，意外為該餐廳注如一股活水。老家在屏東的前高雄市“觀光局長”潘恒旭也現身跟韓粉打招呼，受到韓粉熱情歡迎。



現任韓國瑜屏東競選主委、前藍委王進士表示，周典論議長千金周佳琪也披藍袍參選屏東“立委”，周議長為避嫌才婉拒競選主委一職。周典論現身會場跟韓國瑜同座，兩人交頭接耳、互動熱絡。



周典論強調，經過這段時間大家都感受到韓國瑜的付出努力，就是要讓百姓好生活。這樣的精神與能力希望大家陪他一起打拼，相信能為“中華民國”帶來安居樂業，讓人民經濟發展。



韓國瑜致詞時也不忘拉抬屏東兩位藍營“立委”選將葉壽山、周佳琪。韓以“神鵰俠侶”形容說，老鷹在雄壯，沒有兩隻翅膀無法飛翔，這次大選一定要“跨區拉票”。這次大家一定要發揮大愛，利用手中的選票改變現狀，讓藍營提名的“立委”在“立法院”過半。



韓最後打趣說，自己不好意思幫自己拉票，現場鼓譟高喊韓國瑜凍蒜！



屏東藍軍幾位要角全員到齊展現藍營大團結氣勢，現任議長周典論、議員宋麗華、徐耀昌等人，屏東市長林協松等要員皆到齊挺韓。前藍委蘇清泉因有事不在台灣缺席。