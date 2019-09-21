韓國瑜火力全開　提出“五個一”重批蔡政府

韓國瑜在東港跟屏東藍軍相見歡，火力全開批綠執政一籌莫展。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東9月21日電（記者 高易伸）披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜21日在屏東行腳，傍晚在東港與藍軍聚會時更火力全開批綠營執政“對外關係一籌莫展、經濟發展一塌糊塗、海峽兩岸一團冰冷，新南向政策一敗塗地，讓整個社會的不滿與情緒一觸即發。”韓表示，這次大選一定要跨區拉票，利用手中這張選票改變現況。韓的演說也激起屏東藍軍歡呼，振奮士氣。



韓國瑜傍晚五時半抵達東港鎮東昇餐廳，包括現任屏東縣議長周典論、韓屏東競選主委王進士、屏東市長林協松、縣黨部主委廖婉汝與在地議員齊聚一堂，韓南部競辦執行長林國正、發言人何庭歡、前高雄市“觀光局長”潘恆旭也陪同在場。



韓晚間致詞先感謝屏東鄉親支持說，高雄、屏東算是隔壁親家，自己經提名後上周去了台中，這周就來屏東也代表對屏東的感謝。大家都說屏東是“綠油油的一片”，但我有不同看法。今天在屏東有5個場合，感受到屏東鄉親好熱情，大家眼睛充滿期待，表情充滿熱情。握著我的手也緊緊不放，因為大家期待改變、民心思變。



韓說，屏東鄉親大家都了解我選舉只有8個字作為主目標，就是“台灣安全、人民有錢”。當我們靜下心來看看台灣的前途會不擔憂嗎？光這一個禮拜就斷交兩個邦交（索羅門、吉里巴斯）。



韓火力全開批，我們現在對外關係整個一籌莫展，經濟發展一塌糊塗，海峽兩岸一團冰冷，整個新南向政策一敗塗地，整個社會的不滿與情緒一觸即發。韓稱我們這一輩看過太多，經歷過大風大浪，我時常想我們不能讓台灣人民過好日子，不能讓台灣有信心，讓下一代有好的前途，政治人物是完全不及格的。



韓說，這三年半請大家超越政黨去看看，台灣是越來越危險、人民越來越貧窮，但我們一籌莫展。台灣人認真打拼又善良，我們不該接受這樣的命運。我們一定要突破現狀，唯一的機會就是2020年1月11日；我們唯一武器就是手上這張選票，這是最後、最重要改革的機會。



韓最後也不忘拉抬藍營“立委”選將葉壽山及周佳琪說，再美麗的小鳥、雄壯威武的老鷹沒有美麗、強壯的翅膀是飛不動的，我們“總統”大選一定要過關，“立委”也要過半。

