中國5G商用已全面展開　正向縱深方向推進

中評社北京9月21日電／今年以來，世界主要國家加快5G商用，把產業應用作為5G融合創新的重要場景和主陣地，搶抓實體經濟數字化轉型的重大歷史機遇。目前，中國5G商用已經全面展開，正在向縱深方向推進。



新華社報道，這是工業和信息化部總經濟師王新哲21日在湖北召開的2019年“5G應用武漢峰會”上做出的表述。



5G開啟萬物泛在互聯、人機深度交互、智能引領變革的新征程，日益成為驅動工業革命的關鍵力量，成為促進經濟社會發展的重要基礎。



王新哲說，中國將加快網絡建設，深化融合應用，提升產業發展水平，努力將5G轉化為中國經濟發展、民生改善、社會進步的強大新動能。



具體來言，中國將加快建成覆蓋全國、技術先進、品質優良、高效運行、全球領先的新一代信息基礎設施，打通信息大動脈；搭建5G產業合作創新平台，加快關鍵核心技術研發突破，推動5G、工業互聯網、雲計算、邊緣計算、大數據、人工智能等新一代信息技術與實體經濟特別是製造業在更廣範圍、更深程度、更高水平的融合，厚植實體經濟數字化轉型新動能；推進跨部門、跨區域、跨行業協作，加強5G標準制定、應用推廣、行業管理、安全保障、資源配置方面的政策協同，培育5G高端技術人才和應用型創新人才，不斷優化5G發展環境。



王新哲說，中國將深化5G國際合作，增進5G國際共識，共同打造開放共贏、高效聯動的5G應用創新發展格局，促進形成共商、共建、共享的國際合作新局面。