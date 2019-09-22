中評鏡頭：馬祖芹壁聚落　戰地風情美景交織

馬祖北竿芹壁聚落有“馬祖地中海有“馬祖地中海”美名。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社馬祖9月22日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲21日赴馬祖進行縣市治理交流，中評社也派員隨團採訪。馬祖知名景點北竿芹壁聚落也吸引柯文哲參訪，芹壁聚落的房子沿著山勢梯形建造，與希臘地中海建築相似度高，因此享有“馬祖地中海”的美稱，受到許多網紅們的喜愛，而有些房子還保留著1950年代兩岸戰爭時期的心戰標語，與美景交織成趣。



兩岸小三通帶來的陸客佔馬祖約1成的比例，而馬祖的戰地風情也是吸引許多遊客的特色，芹壁村號稱“馬祖地中海”，舊名“鏡港”，又稱“鏡澳”，是清末時期為福建長樂鶴上陳氏家族開發。屋舍為花崗石建築，依山勢呈階梯狀排列，層層相疊，是馬祖閩東建築最具代表性的聚落，保存極為完整，原有的人口因漁源枯竭而遷走，在連江縣政府的修繕下，再次改建為民宿以及藝文空間。



芹壁聚落也保留著1950年代兩岸戰爭時期的心戰標語，讓兩岸三地遊客看了都不由得會心一笑，包括“解救大陸同胞”、“光復大陸”、“軍民合作”、“爭取最後勝利”等。逛村子逛累了，也能就近在咖啡廳一坐，露天聽海的聲音、品嚐一杯咖啡，讓心也能休憩一下，



柯文哲赴馬祖縣市交流隨團媒體有15位，中評社也派員隨團採訪，包括民視、台視、東森、華視、公視、TVBS，ETtoday等，而有部分媒體因為天候因素，而未隨團。