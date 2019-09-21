韓正出席第十六屆中國－東盟博覽會開幕式

中評社北京9月21日電／第十六屆中國－東盟博覽會和中國－東盟商務與投資峰會21日上午在廣西南寧開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席開幕式併發表主旨演講。



新華社報道，韓正表示，中國和東盟國家山水相連、人文相通，友好交往源遠流長。雙方建立對話關係28年、特別是建立戰略夥伴關係16年來，始終與時俱進、攜手前行。近年來，雙方戰略互信達到新高度，經貿合作邁上新台階，人文交流呈現新氣象，中國－東盟關係進入了全方位發展的新階段。



韓正指出，中國始終把東盟作為周邊外交優先方向，堅定發展同東盟的友好合作。東盟是共建“一帶一路”的重點地區，中方願同東盟各國一道，積極弘揚絲路精神，秉持共商共建共享原則，堅持開放、綠色、廉潔理念，全面推進政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，努力實現高標準、惠民生、可持續目標，攜手打造更高水平的戰略夥伴關係，建設更為緊密的中國－東盟命運共同體。他提出五點建議：一是深化戰略對接。在《中國－東盟戰略夥伴關係2030年願景》指導下，推進共建“一帶一路”倡議與《東盟互聯互通總體規劃2025》的對接合作。加快編制實施雙邊合作規劃，實現中國與東盟各國發展規劃有效對接。加強政治安全合作、經濟合作、人文交流三大支柱建設，推動中國－東盟關係進一步提質升級。二是深化經貿合作。共同實施好中國－東盟自貿區升級“議定書”，與各方一道推動儘早達成《區域全面經濟夥伴關係協定》。用好中國國際進口博覽會、中國－東盟博覽會等平台，為共同發展注入強大動能。共同建好經貿合作區，推動中國－中南半島經濟走廊建設，落實好《中國－東盟產能合作聯合聲明》。三是深化互聯互通。穩步推進鐵路、公路、港口等基礎設施合作，建設陸上、海上、天上、網上互聯互通網絡。大力推進“陸海新通道”建設，推動21世紀海上絲綢之路和絲綢之路經濟帶有機銜接。四是深化創新合作。積極拓展電子商務、數字貿易、5G網絡、智慧城市等領域合作。攜手共建藍色經濟夥伴關係，加強海洋科技創新合作。五是深化人文交流。進一步擴大教育、科技、文化、衛生、智庫、青年、體育等領域合作，夯實雙方關係發展的民意基礎。



印度尼西亞總統特使、海洋統籌部部長盧胡特，緬甸副總統敏瑞，柬埔寨副首相賀南洪，老撾副總理宋賽，泰國副總理兼商業部部長朱林，越南副總理武德擔，波蘭企業與技術部國務秘書奧切帕出席開幕式並分別致辭。隨後，韓正宣佈博覽會開幕，並與嘉賓共同啟幕。



開幕式後，韓正巡視博覽會展館，並與盧胡特共同出席印度尼西亞國家館開館儀式。