台灣統派座談雙十、十一的歷史時代意義

兩岸和平發展論壇召集人、勞動黨主席吳榮元。(中評社) 中評社台北9月22日電／台灣社會各界團體紀念光輝十月，21日下午在台大校友會館舉行“雙十、十一的歷史和時代意義”座談會，超過150多位關心兩岸發展的民眾熱情參與，會前由和平歌詠隊合唱“青春戰鬥曲”、“走向復興”做為開場。會中強調，台灣社會應回到民族共同體中才有正確的發展道路，兩岸和解及和平統一是歷史的需要也是歷史的必然。“一國兩制”是統一後台灣維持現狀、長治久安的最佳方式。



兩岸和平發展論壇、台灣地區政治受難人互助會、中國統一聯盟、中華兩岸和平發展聯合會、勞動黨、夏潮聯合會、人間出版社、中華基金會、辜金良文化基金會、勞動人權協會、台灣抗日志士親屬協進會、祖國雜誌社、觀察雜誌社、上海桃園同鄉會等籌組的“台灣社會各界紀念光輝十月活動籌備委員會”21日下午舉辦“雙十、十一的歷史和時代意義”座談會。



與會者包括中國統一聯盟主席紀欣、中華兩岸和平發展聯合會會長潘朝陽、祖國雜誌社社長戚嘉林、夏潮聯合會會長莫那能、勞動人權協會會長新竹縣議員羅美文、淡江大學副教授林金源、中國統一聯盟監委召集人汪立峽等。



座談會由勞動黨副主席王娟萍、台灣地區政治受難人互助會副會長許育嘉共同主持。



發起團體代表：兩岸和平發展論壇召集人、勞動黨主席吳榮元致詞時表示：1911年十月爆發武昌起義，向世界宣告了中國人民的自救鬥爭將在廢棄君主專制的道路上前進，民主共和將是中國人民的唯一選擇。1945年十月的抗戰勝利、台灣光復，向世界各國宣告了甲午戰後被迫割讓日本的寶島台灣回歸祖國懷抱，中國人民的自救鬥爭在二十世紀取得了收復失土的重大成就。1949年十月披靡華夏大地的新民主主義革命，更讓中國徹底擺脫百多年來落後挨打的局面，向世界宣告中國人民終於找到了自主發展的最佳道路！我們民族的第三個十月，是前兩個十月的全面總結，至今七十年的實踐中證明此一道路的生命力和偉大意義。



吳榮元並指出，在民進黨政府主導下，當前兩岸關係的發展充滿著危機，面臨重大抉擇之際，我們更要帶著危機意識關注並思考兩岸關係發展的出路。吳榮元強調台灣社會應回到民族共同體中才有正確的發展道路，兩岸和解及和平統一是歷史的需要也是歷史的必然。



中國統一聯盟主席紀欣表示，隨著兩岸政經實力大幅消長、台灣經濟對大陸的依存度與日俱增，統一是大勢所趨將成為人們的認識。尤其，今年1月2日，習近平主席鄭重宣示“祖國必須統一，也必然統一”，顯示大陸對統一有充分的信心及堅強的實力。我們要加緊讓台灣民眾瞭解“平等協商、共議統一”是大陸40年不變的對台政策，而“一國兩制”是統一後台灣維持現狀、長治久安的最佳方式。



祖國雜誌社社長戚嘉林認為：從“雙十”到“十一”的偉大歷史意義，就是傳承的歷史意義，兩者之間，“民國之於新中國，猶如秦之於漢，隨之於唐”。從中華民族漫長歷史長河的宏觀視野來看，“中華民國”的民國，可說是秦漢／隋唐中的秦隋翻版，秦朝結束了戰國數百年的分裂動亂，隋朝結束了南北朝三百年的分裂動亂，二者開啟了後續的漢唐盛世。同樣的，民國雖然推翻滿清，最後國共內戰，兵敗退遷台灣，為後續中國共產黨領導的中國，開啟了一如漢唐般的中國盛世。就十一的時代意義而言，“十一”不但開啟了“我國”自大清覆亡後，實質的再統一，並且70年間，中國共產黨領導人民進行社會主義建設，歷經刻骨銘心的不懈奮鬥，取得從一窮二白到豐衣足食大國崛起的舉世矚目成就。因此，我們就必須向台灣社會說明此一歷史意義，共同建構兩岸近70年的共同歷史記憶，恢復我們台灣先賢的祖國情懷，從而心無掛礙地支持統一，天下大勢兩岸必合，繼漢唐而成大一統。



中華兩岸和平發展聯合會會長潘朝陽表示，應從大歷史來看中國近現史出現的這兩場革命，尤其孫中山與毛澤東均有深厚的中國文化傳統素養，他們有經世濟民之學和實學的儒家素養。台灣人民尤其是年輕—代因歷經美國西方式的反中反共冷戰意識形態之教育，所以不但仇視大陸，而且對於1949年10月1日建立的中華人民共和國根本無知。辛亥革命和新民主主義革命，兩者上下前後—貫，均有共同精神，就是內除國賊，外爭國權，前者要求人民當家作主，後者要求抵抗打敗侵華的帝國主義。以此來看台灣光復，才能顯示中國之國土和民族之割裂，是中國人內部之出漢奸以及外部有殖民帝國之侵略中國而有以致之。台灣光復，是內除國賊外爭國權的中國之統—，1949年後台灣又受制於冷戰體系之美帝以及台灣漢奸之“台獨”而告沈淪，因此必須有再—次光復的需要。



夏潮聯合會會長、原住民詩人莫那能，以原住民的身份表示雖然台灣原住民只佔台灣人口2%，但原住民身為台灣一份子也有資格爭取台灣未來的發展。中國大陸對少數民族的重視，以及設立自治區的做法，都讓他相信唯有“一國兩制”，台灣人包括原住民才能真正當家作主。



勞動人權協會會長、新竹縣議員羅美文則站在工人階級的立場，表示工人從以前反國民黨到現在反民進黨，不論是國民黨的“獨台”或民進黨的“台獨”全都是聽美國的，都是站在資方老闆立場的。唯有民族和階級的雙重解放，才能讓勞工真正爭取到自身最大權益。羅美文認為勞動黨作為台灣真正站在勞工階級的左翼政黨必須發出屬於勞工階級對兩岸關係發展和台灣社會改革的聲音。



淡江大學副教授、遠望雜誌社社長林金源表示：辛亥革命創建“中華民國”的目的是救亡圖存，為達此目的，國家必須統一。因此，阻撓、拖延統一者，就是背叛辛亥革命創建“中華民國”的初衷。雙十節標誌著中國在辛亥革命下追求民主革命的初步勝利，“十一”則表示中國革命的再昇華。尤其“十一”並不僅僅是遠在北京新中國建立的歷史事件，在兩岸分斷近七十年間，台灣許多仁人志士都以自己的方式參與“十一”之中，以理念與血淚譜寫出台灣人民參與新中國建立的故事。儘管由於內戰使“ROC”和“PRC”成為對立面，但這只是政權之爭，不該凌駕國家統一目標之上。中國是國家，“中華民國”是國號，後者不該凌駕前者，更不可成為前者的對立面。



中華基金會董事長董建華、中國統一聯盟監委召集人汪立峽他們在引言時都指出，1945年10月25日的光復節標誌著台灣脫離日本殖民、重回祖國懷抱。兩岸因冷戰內戰分斷七十年後的今日，仍受美國帝國主義的干預與對台灣的控制，真正的光復將會是兩岸和平統一。台灣民眾應繼承光復節的精神，探索兩岸和平統一的各種可能方式。中華民族從任由列強欺辱的歷史走到實現中華民族偉大復興的今天，回首雙十、十一、台灣光復節三個節日，將有助於台灣社會找回在中華民族共同體中的定位，在新時代中追求更好的發展，真正造福社會大眾。