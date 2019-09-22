中所建交　所方欽佩新中國成就

王毅與馬內萊簽署聯合公報（中評社 張爽攝） 中評社北京9月22日電（記者 張爽）國務委員兼外交部長王毅21日下午在北京同所羅門群島外長馬內萊舉行會談並簽署《中華人民共和國和所羅門群島關於建立外交關係的聯合公報》。王毅表示，再過幾天就是中華人民共和國成立70周年。中所兩國在這一重要節點實現建交，更增添了一份特殊意義，也預示著中所關係必將迎來光明的未來。馬內萊表示，所羅門群島政府和人民祝賀中華人民共和國成立70周年，欽佩新中國70年來取得的巨大成就。



王毅表示，聯合公報載明，所羅門群島承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。中華人民共和國政府對所羅門群島政府上述立場表示讚賞。雙方決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。



王毅指出，這是一個重要的歷史時刻，我們共同打開了兩國建交的大門，共同開啟了攜手發展的征程。這一幕，必將載入中國與所羅門群島關係的史册。



王毅表示，所羅門群島是太平洋島國地區重要國家，中所兩國人民交往悠久，彼此情誼深厚。兩國各領域合作快速發展，利益高度交融。中國是聯合國安理會常任理事國、世界第二大經濟體，也已經成為所羅門群島最大的貿易夥伴。兩國之間沒有建立外交關係，既不合理，也不可持續。



王毅指出，所羅門群島政府經黨團會議集體決策，政府內閣正式批准，全體人民一致支持，做出與中國建交的戰略決定，光明磊落，水到渠成。歷史一定會證明，這一決定，完全符合所羅門群島國家和人民的根本和長遠利益，完全符合歷史潮流和民心所向，是一個正確的政治決斷。



王毅指出，再過幾天就是中華人民共和國成立70周年。70年來，中國的面貌發生了翻天覆地變化，經濟社會發展取得了舉世矚目成就。中所兩國在這一重要節點實現建交，更增添了一份特殊意義，也預示著中所關係必將迎來光明的未來。



王毅強調，國與國相交，平等尊重是基礎。中國一貫主張大小國家一律平等，反對霸權主義，反對強權政治。中國尊重所羅門群島的主權、獨立和領土完整，支持所羅門群島政府和人民走符合本國國情的發展道路，決不會在交往中將自己的意志強加於人，也決不會在合作中謀求單方面的利益。中國與所羅門群島的合作將是平等、開放、互利、包容的。兩國建交將為彼此合作開辟廣闊前景，也將為地區和平與發展注入強勁動力。中方歡迎所羅門群島加入中國和太平洋島國合作的大家庭，讓我們攜起手來，為促進彼此國家的發展，促進發展中國家的集體振興而共同努力。



王毅指出，堅持一個中國原則是聯合國大會作出的決議，是國際社會的普遍共識。時至今日，世界上已經有179個國家同中國建交。基裡巴斯政府也於昨天發表聲明，正式宣布斷絕與台灣的所謂“外交關係”，決定與中國複交，我們對此表示歡迎。



王毅表示，中國必須統一，也終將統一。無論事實上，還是法理上，台灣地區過去、現在和將來都是中國領土不可分割的組成部分，這一地位不會改變，也不可能改變。現在尚未與中國建交的國家已經寥寥無幾，我們相信，這些國家當中，一定會有越來越多的有識之士站出來，發出順應時代大勢的正義聲音。



馬內萊表示，所羅門群島政府從國家長遠利益出發，作出斷絕與台灣所謂“外交關係”，同中華人民共和國建立正式外交關係的政治決定。這一決定符合國際法和聯大決議，符合所羅門全體人民利益，必將書寫所中關係新的歷史。所方承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分，將恪守一個中國原則，始終尊重中國的主權和領土完整。



馬內萊表示，所羅門群島政府和人民祝賀中華人民共和國成立70周年，欽佩新中國70年來取得的巨大成就。所方高度重視中國的國際地位，讚賞中國在聯合國、“七十七國集團加中國”等多邊機制下為維護廣大發展中國家共同利益發揮的關鍵作用。所方與中方在維護多邊主義、實現聯合國2030年可持續發展議程、應對氣候變化等方面有著共同的立場和訴求，願同中方加強在上述領域的合作。所羅門群島願早日參與共建“一帶一路”這一偉大倡議，在貿易投資、基礎設施、能源礦產、醫療衛生等領域同中方積極合作，藉此助力自身經濟社會發展，造福所人民並開辟所中兩國關係新的篇章。



