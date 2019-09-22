中評鏡頭：柯文哲看韓國瑜紀念酒　一番滋味

柯文哲看到韓國瑜紀念酒讚一路發。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社馬祖9月22日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲21日赴馬祖進行縣市治理交流，中評社也派員隨團採訪。柯文哲下午參訪馬祖酒廠，與中國國民黨連江縣長劉增應、國民黨連江縣議長張永江等人共同品嚐馬祖十年陳年高粱酒、十五年陳高，品嚐完柯文哲還在好幾瓶高粱酒瓶身簽名給酒廠留念。



有趣的是，馬祖酒廠也陳設16日開賣的國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的“國家安全”，人民有錢”紀念酒，市府顧問蔡壁如在記者引導下看到這瓶紀念酒，隨即發出“喔⋯⋯”語調上揚的讚嘆聲，而隨後才出來的柯文哲看到韓國瑜紀念酒，半個驚嘆語氣都沒有，隨即仔細看價格，“它還定價新台幣1680元，不錯”、“這樣就一路發”。當記者詢問，要不要做一瓶“台灣重開機”？柯文哲則笑而不語。



馬祖酒廠營業組長鄭豐議接受中評社訪問時表示，馬祖酒廠過去只生產“總統”紀念酒的馬祖酒廠今年1月首次推出縣市首長紀念酒，已經有三個版本，第一版跟第二版都是韓國瑜的“打造高雄，全台首富”，第一版是透明瓶身，當初生產約3萬多瓶，而藍瓶身是第二版，生產約1萬瓶，這兩版已經沒有販賣，而第三版的“國家安全”，人民有錢”也是生產1萬瓶。



鄭豐議說，第三版採白色瓶身設計，瓶身上印有韓國瑜Q版造型，再搭配“國旗”與“台灣”元素及韓國瑜競選口號“台灣安全、人民有錢”，背面瓶身寫著“貨出去、人進來，台灣發大財”堪稱台灣最接地氣的好酒！



柯文哲赴馬祖縣市交流隨團媒體有15位，中評社也派員隨團採訪，包括民視、台視、東森、華視、公視、TVBS，ETtoday等，而有部分媒體因為天候因素，而未隨團。