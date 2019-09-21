學好語文是根本　兩岸專家澳門熱議中文教育

澳門語言學會黃翊會長致辭。(中評社) 中評社澳門9月21日電／為慶祝澳門回歸20周年，澳門語言學會、澳門科技大學於9月19日至22日舉辦“澳門特區成立20年社會語言狀況回顧與展望”學術研討會，兩岸專家學者熱議中文教育。海峽兩岸關係協會駐澳門辦事處主任王剛致辭時表示，學好語文是學好一切的根本，肯定兩岸專家學者交流，共同提高中文教育水平，引導兩岸青年以弘揚中華文化優秀傳統為榮。



參與這場研討會的學者、專家包括，北京大學中文系教授陸儉明、北京師範大學教授王寧、中國社會科學院語言研究所研究員方梅、暨南大學教授邵敬敏、澳門語言學會創會會長程祥徽、會長黃翊、香港中文教育學會副會長田小琳、台灣中華語文國際教育機構TLI創辦人何景賢、台灣大學中文系教授周志文等近80人。



專家學者圍繞兩岸中文教育進展、兩岸繁簡漢字使用情況分析、兩岸漢語工具書的編撰與使用、世界華人地區漢語漢字使用情況等主題展開多場討論。



澳門特別行政區政府保安司司長黃少澤、中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室教育與青年部、澳門基金會、澳門科技大學負責人等到會祝賀。



海峽兩岸關係協會駐澳門特別行政區辦事處為兩岸專家學者舉行了歡迎宴會，海峽兩岸關係協會駐澳門辦事處主任王剛致辭時表示：“中國現代語言學大師呂叔湘先生說過，學好語文是學好一切的根本。我們願一如既往地支持兩岸專家學者交流合作，共同提高中文教育水平，引導兩岸青年以弘揚中華文化優秀傳統為榮，以身為中華民族一分子為傲。”

