王志民致唁電悼念曾憲梓

中評社香港9月21日電／中央政府駐港聯絡辦主任王志民21日向曾憲梓親屬致唁電，對曾憲梓逝世表示深切哀悼。



王志民在唁電中表示，他與曾憲梓相識二十多年，結下了深厚的友誼，為失去這樣一位德高望重的長者深感悲痛！



王志民說，曾憲梓愛國堅定、愛港真誠，心繫祖國、情牽香港，是愛國愛港人士的光輝典範，是香港工商界的傑出代表。他率先參與祖國內地改革開放和現代化建設事業，慷慨捐資支持國家教育、科技、體育、航天等公益慈善事業，貢獻卓著，榮獲國家“改革先鋒”稱號。他歷任香港基本法諮詢委員會委員、香港事務顧問、香港特別行政區預委會委員、籌委會委員、香港特別行政區第一屆政府推委會委員。



王志民表示，香港回歸前，曾憲梓堅定支持中央政府對香港恢復行使主權、順利平穩過渡；香港回歸後，他全力支持行政長官和特區政府依法施政，為實現香港長期繁榮穩定發展做出了傑出貢獻，榮獲香港特區政府頒授大紫荊勛章。他歷任全國人大代表、全國人大常委會委員和全國工商聯副主席，積極履職盡責、建言獻策，為推動國家民主法治建設和工商經濟事業發展做出了突出貢獻。



王志民在唁電中說，曾憲梓一生堅信“沒有共產黨就沒有新中國”，秉承“愛國愛港愛家鄉，為國為港為人民”宗旨，恪守“勤儉誠信”信念，艱苦創業、奮力拼搏，無私奉獻、造福桑梓，他的偉大品格和崇高風範將永遠光耀後世。



金利來集團創始人，全國人大常委會第八屆、九屆、十屆委員，香港著名企業家曾憲梓于20日下午在廣州梅州逝世，享年85歲。