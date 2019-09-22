中評關注：王金平韓國瑜宮廟系統誰主沉浮？

清水紫雲巖主任委員吳勝隆主動倡議“金蘭會”宮廟代表起身高喊“韓國瑜凍蒜”。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月22日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜21日到台中清水紫雲巖，出席台灣寺廟“金蘭會”會員大會活動，多位宮廟負責人公開大喊“韓國瑜當選！”。同一天，宣稱“參選到底”的前“立法院長”王金平在雲林露臉，身旁竟是金蘭會重要成員、北港朝天宮董事長蔡咏鍀，王還稱蔡是“媽祖派來的副手”，韓王競合關係從藍營，延伸到宗教系統，一樣很精彩



台灣寺廟“金蘭會”第2屆第14次會員大會活動，21日在台中清水紫雲巖舉辦，22縣市有70多家廟宇、上千信徒與會，是全台性的宗教盛事，包括國民黨主席吳敦義、國民黨2020參選人韓國瑜、台中市長盧秀燕等政壇要角都受邀出席，獨獨不見金蘭會“名譽會長”王金平的身影。



韓國瑜到紫雲巖後，先是參拜觀音菩薩，隨即在台中市長盧秀燕、、台中市議長張清照大甲鎮瀾宮董事長顏清標、前台中縣長廖了以、前台中市議長張清堂等人陪同下，步入金蘭會的開會現場。



韓國瑜簡短致詞後，清水紫雲巖主任委員吳勝隆主動起身倡議“我們來喊一下，如果不支持韓國瑜的，麻煩就坐著不要站起來”，隨即拉起韓國瑜的手，連續大聲喊三次“韓國瑜當選”。



與會的政壇人士，在盧秀燕、藍營紅派大老廖了以與黑派大老顏清標的率先表態下，張清堂、張清照、藍委江啟臣、顏寬恆、台中市副議長顏莉敏等人，都起身手拉手振臂喊凍蒜。



在場的宮廟代表全部都起身齊喊“韓國瑜凍蒜”，包括現任台灣寺廟金蘭會會長、台南鹿耳門聖母廟主委王明義等70多位宮廟領袖，隨後韓也逐一向在場宮廟代表握手致意，停留四十分鐘左右趨車趕往下個行程。



台中藍營挺韓不是什麼怪事，金蘭會挺韓才是值得關注的焦點。



因為金蘭會這幾年在會長王明義（台南鹿耳門聖母廟主委）帶領下，規模逐年擴大，目前會員宮廟80餘間，雖然數量不多，但都說各縣市最具指標性的重要宮廟，例如北港朝天宮（媽祖）、台中清水紫雲巖（觀音）、苗栗玉清宮（關公）、南投松柏嶺受天宮（玄天上帝）等，可說是全台最具影響力的跨神祇宗教組織。



更重要是前“立法院長”王金平，長年擔任金蘭會的名譽會長，此次看到韓國瑜受邀出席，卻不見王的身影，讓人嗅到一股宗教系統的力挺對象與代言人，在大甲鎮瀾宮顏清標高調表態，與韓賣力跟各地宮廟往來之後，出現流動與轉移的情況，不再是過去被視為鐵板一塊，就是“王金平系統”。



金蘭會幹部透露，王金平確實曾是金蘭會名譽會長，但這都是過去的事情，今年金蘭會的會員大會沒有邀請王，因為活動是全台灣輪流辦，都是由承辦的宮廟決定要邀請誰，金蘭會都會尊重。



王金平沒受邀出席金蘭會的會員大會，他在同一天現身雲林媽祖盃輪椅舞國際公開賽，公開受訪時，背後站的是北港朝天宮董事長蔡咏鍀，北港朝天宮不但是金蘭會成員，也是台灣重要的媽祖廟，影響力不亞於大甲鎮瀾宮。



由這些動作來看，王金平在著墨極深的宮廟系統，還是挺能折騰，絕對不容許整碗被韓國瑜“端走”，現在金蘭會要挺韓，王就找指標人物站身旁，由此可預期，宮廟不只是藍綠重要攻防的地方堡壘，未來也可能成為韓王角力的重要標的。