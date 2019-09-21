參選“總統”之路　王金平：下一步還是選到底

中評社台北9月21日電／王金平今天表示，“下一步還是參選到底”，從來沒有失去自己的諾言；至於傳言他拒簽中國國民黨31名大老的連署聲明，王金平以“絕非事實”澄清。



中央社報道，“2019IPC媽祖盃輪椅體育運動舞蹈國際公開賽”今天起2天，在雲林縣北港鎮立體育館登場，包括中華台北及各國共18國、300多名選手以舞會友競技；蔡英文上午參加開幕式，王金平下午到場，都受到熱情歡迎。



王金平接受媒體聯訪時，對於外傳國民黨31名大老的連署聲明，他事前看過且拒簽，王金平首先澄清說，“那是講句比較粗魯的話，也是胡說八道”，怎麼人家會要求他來簽署，他連看都沒看過，絕非事實。



對於參選“總統”下一步該怎麼走，王金平說，“下一步還是參選到底”，從來沒有失去自己曾承諾的“參選到底”，上天要他來擔任這個職務，也一定要請上天幫忙“安排一條好路讓我走”，這條路應該漸漸地現露出來了。



至於與鴻海集團創辦人郭台銘及台北市長柯文哲的合作，王金平說，柯文哲的部分當然有人再去接觸，郭台銘的部分本來就與他約定了，“他參選、我支持，我參選、他支持，他就是等待我的決定”；媒體追問“這是您們之間的默契？”王金平回答“對”。



對於自己參選是否覺得可以勝出，王金平回答，“沒有勝選的信心或期待的話，幹嘛要去選？”他曾講過“台灣一定要走中道路線”，政治走中道、經濟走正道、社會走公道，這三道終究會變成台灣的主流，中道不是只走中間，是要能夠容納左右兩邊，將整體整合起來，這才是台灣需要的。