中評關注：中國和所羅門群島建交公報全文

王毅與馬內萊致辭（中評社 張爽攝） 中評社北京9月22日電（記者 張爽）國務委員兼外交部長王毅21日同所羅門群島外長馬內萊在北京舉行會談並簽署《中華人民共和國和所羅門群島關於建立外交關係的聯合公報》。《聯合公報》指出，所羅門群島政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。



以下是聯合公報全文：



中華人民共和國和所羅門群島關於建立外交關係的聯合公報



中華人民共和國和所羅門群島，根據兩國人民的利益和願望，茲決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。

兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係。



所羅門群島政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。所羅門群島政府即日斷絕同台灣的“外交關係”，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中華人民共和國政府對所羅門群島政府的上述立場表示讚賞。



中華人民共和國政府和所羅門群島政府商定，將根據1961年《維也納外交關係公約》規定和國際慣例，盡早互派大使，並在對等基礎上在各自首都為對方設立使館和履行職務提供一切必要的協助。



雙方簽署代表受各自政府授權，於二○一九年九月二十一日在北京簽署公報中、英文本一式兩份，兩種文本同等作准。



中華人民共和國政府 所羅門群島政府



代表 代表



王毅 傑裡邁亞·馬內萊（完）