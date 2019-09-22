中評現場：王毅“喊話”未與中國建交國家

王毅致辭（中評社 張爽攝） 中評社北京9月22日電（記者 張爽）國務委員兼外交部長王毅21日下午在北京同所羅門群島外長馬內萊舉行會談並簽署《中華人民共和國和所羅門群島關於建立外交關係的聯合公報》。聯合公報簽署完畢，王毅與馬內萊分別致辭，王毅表示，現在尚未與中國建交的國家已經寥寥無幾，我們相信，這些國家當中，一定會有越來越多的有識之士站出來，發出順應時代大勢的正義聲音。



王毅發表五分鐘左右的致辭，在致辭中特別點名20日與台灣“斷交、與中國複交的基裡巴斯。王毅說，堅持一個中國原則是聯合國大會作出的決議，是國際社會的普遍共識。時至今日，世界上已經有179個國家同中國建交。基裡巴斯政府也於昨天發表聲明，正式宣布斷絕與台灣的所謂“外交關係”，決定與中國複交，我們對此表示歡迎。



王毅表示，中國必須統一，也終將統一。無論事實上，還是法理上，台灣地區過去、現在和將來都是中國領土不可分割的組成部分，這一地位不會改變，也不可能改變。



本周連續兩個國家與台灣“斷交”，台灣目前僅剩下15國“邦交國”，其中太平洋地區4個，分別為瑙魯、帕勞、圖瓦盧、馬紹爾群島。其餘11個“邦交國”則分別是，伯利茲、聖文森特和格林納丁斯、危地馬拉、海地、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖盧西亞、聖基茨和尼維斯、斯威士蘭、梵蒂岡。



王毅“喊話”這些國家：“現在尚未與中國建交的國家已經寥寥無幾，我們相信，這些國家當中，一定會有越來越多的有識之士站出來，發出順應時代大勢的正義聲音。”



王毅還指出，中國是聯合國安理會常任理事國、世界第二大經濟體，也已經成為所羅門群島最大的貿易夥伴。“兩國之間沒有建立外交關係，既不合理，也不可持續。”



先前與台灣“斷交”的國家是聖多美普林西比、巴拿馬、多米尼加、布基納法索、薩爾瓦多，所羅門群島9月16日宣布與台灣“斷交”後，基裡巴斯於9月20日宣布與台灣“斷交”。蔡英文政府目前已丟7個“邦交國”，超過陳水扁時期丟6個“邦交國”的記錄。

