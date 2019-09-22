全球降息潮下中國如何選擇？

今年以來各國央行紛紛宣布降息，而美聯儲的連續降息更是宣告全球進入寬鬆周期。 中評社北京9月22日電／去年至今，全球經濟增長動能明顯不足，增長放緩的趨勢逐步確立，主要經濟體表現並不樂觀；而逆全球化思潮之下貿易保護主義興起、各國貿易衝突加劇，英國脫歐政治不確定上升等因素，則進一步加劇了本輪全球經濟疲軟。為釋放流動性、改變貨幣緊縮局面，提振通脹、對衝經濟下行壓力，今年以來各國央行紛紛宣布降息，而美聯儲的連續降息更是宣告全球進入寬鬆周期。



和訊網發表京東數字科技副總裁、首席經濟學家沈建光文章分析，在此背景下，市場紛紛預期中國也將加入降息的行列。中國是否應該降息？政策工具又該如何選擇？



全球寬鬆成為主流，打開中國貨幣政策空間



文章介紹，9月以來，全球降息趨勢進一步得到強化。9月18日美聯儲宣布年內第二次降息，議息會議決定下調聯邦基金目標利率25BP至1.75%-2.00%；而上周歐洲央行也宣布下調隔夜存款利率10個基點至-0.5%，為2016年以來首次降息。



儘管中國貨幣政策體系長期保持獨立，央行的政策制定者們也始終根據自身經濟運行、通脹水平、就業壓力、國際收支等基本面和政策目標的實際情況，綜合考量貨幣政策方向；但在當前寬鬆貨幣政策成為全球主流的背景下，中國貨幣政策事實上獲得了相對更大的操作空間。



穩增長與降成本都期待降息



文章表示，那中國央行到底會不會降息？無論出於短期穩增長考慮，還是長期疏通傳導機制、降低實際融資成本而言，未來降息都是大概率事件，可以期待。具體而言：



一是前期關稅的影響如期顯現，三季度以來經濟下行壓力逐步加大。儘管9月開始中美兩國的友善互動明顯增多，磋商再度出現轉機，但不可否認的是，考慮到前期中美磋商進程的持續反覆、波折不斷，談判不確定性仍存、前景不明始終是短期內影響中國經濟走勢的最大風險。



從數據來看，前期加征關稅的影響已有明顯體現。最新公布的8月中國進出口數據不及預期，出口同比增速下降1%，其中對美出口再度惡化、下降16%；出口前景不佳、企業和居民預期悲觀直接造成了內外需疲軟，8月規模以上工業增加值、固定資產投資、社會消費品零售總額同比增速分別為4.4%、5.5%、7.5%，在7月基礎上進一步下滑0.4、0.2、0.1個百分點。



為應對上述局面，宏觀政策面確實需要有所作為，因而可以觀察到近期政策面的密集發力，如9月4日國常會決定提前下達專項債額度、明確並擴大專項債使用範圍，9月6日央行迅速實施全面降准、釋放9000億流動性等。在筆者看來，貨幣政策的逆周期調控效果仍需要多種工具配合發力，投放基礎貨幣保證流動性之外，通過降息等價格型工具來刺激實體融資需求不失為一種選擇。



二是實際融資成本仍然偏高，貨幣政策傳導機制有待疏通。去年以來央行運用多種政策工具著力引導實體經濟融資成本下行，但當前疏通貨幣政策傳導機制最後一公里仍未見效。這一點在數據上表現的相對明顯：去年以來相對市場化的利率如10年期國債收益率、DR007、SHIBOR3M等均呈現出較為明顯的下行趨勢，而人民幣貸款加權平均利率仍處於高位、僅小幅下降，且主要依靠市場化程度較高的票據融資利率下行帶動。

