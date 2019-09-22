一定要把中國製造業搞上去

中評社北京9月22日電／“把中國製造業和實體經濟搞上去，推動中國經濟由量大轉向質強”，習近平總書記近日在河南考察，從扎扎實實實現“兩個一百年”奮鬥目標的高度，對抓好製造業、抓好實體經濟提出明確要求，為建設現代化經濟體系、推動中國經濟高質量發展提供了重要遵循。



人民日報發表評論員文章指出，製造業是立國之本、強國之基。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央著眼推動經濟高質量發展，對“加快建設製造強國，加快發展先進製造業”作出重要部署。以製造業為代表的實體經濟取得顯著成就，為滿足人民對美好生活的需要提供了可靠保障，為中國經濟贏得主動、贏得優勢、贏得未來打下堅實基礎。從國際視野看，中國製造業的發展壯大，充分見證了中國在國際產業分工中發揮著不可或缺的重要作用，充分展現了中國推動經濟全球化和世界經濟復甦的重要力量。



文章提出，製造業高質量發展是中國經濟高質量發展的重中之重，是一個現代化大國必不可少的。把中國製造業搞上去，就要扭住深化供給側結構性改革這條主線，推動製造業從數量擴張向質量提高的戰略性轉變。我們必須走出過去主要依靠要素低成本投入、外需拉動、粗放發展的模式，把製造業高質量發展作為主攻方向，引導傳統產業加快轉型升級，做大做強新興產業，加快構建市場競爭力強、可持續的現代產業體系。要主動融入新一輪科技和產業革命，加快數字化、網絡化、智能化技術在各領域的應用，推動製造業發展質量變革、效率變革、動力變革，助力中國經濟邁向高質量發展，推動中國經濟巨輪行穩致遠。



把中國製造業搞上去，就要把創新擺在發展全局的突出位置，通過創新引領和驅動製造業高質量發展。抓創新就是抓發展，謀創新就是謀未來。我們現在製造業規模是世界上最大的，但要繼續攀登，堅定推進產業轉型升級，加強自主創新，發展高端製造、智能製造，在產業鏈上不斷由中低端邁向中高端。要加快構建以企業為主體、市場為導向、產學研相結合的技術創新體系，加強創新人才隊伍建設，搭建創新服務平台，推動科技和經濟緊密結合，努力實現優勢領域、共性技術、關鍵技術的重大突破，推動中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變。



文章最後說，今年是新中國成立70周年。70年砥礪奮進，中國製造業走出了一條獨立自主、自力更生、適合中國國情的發展道路，形成了創新引領、協同發展的產業體系，成為全世界唯一擁有全部工業門類的國家。在前進的道路上，集中精力辦好自己的事情，把製造業搞上去，我們一定能實現經濟高質量發展，迎來更加光明的前景。

