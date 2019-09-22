中評社北京9月22日電／日前，證監會舉行全面深化資本市場改革工作座談會，提出堅持市場化、法治化改革方向，學習借鑒國際最佳實踐，著力優化資本市場供給。這一提法引起市場廣泛關注。



優化資本市場供給，將顯著增強資本市場抵禦外部衝擊的韌性，是以實際行動落實金融供給側結構性改革，更好服務經濟高質量發展的重要抓手之一。



優化資本市場供給，首要是優化資本市場產品供給，增強市場的內在穩定性，目標是打造一個“規範、透明、開放、有活力、有韌性”的資本市場。目前，A股的活力是比較充分的，一天有幾千億元甚至上萬億元成交量；A股的開放之門也越開越大，無論是機構，還是業務，無論是股票市場，還是債券市場、期貨市場，對外開放都邁出了很大一步。日前，主管部門已取消QFII和RQFII的投資額度限制，明晟(MSCI)、富時羅素、標普道瓊斯等國際指數體系紛紛將A股納入其中；“規範、透明”，一直是監管層致力的方向。相比之下，“韌性”或許是A股市場建設的一大難點。



所謂韌性，就是市場的內在穩定性。與國際市場相比，我國資本市場各種工具還不多。因此，需要學習借鑒國際先進實踐，抓緊出台更多的產品和工具，使得無論是期貨還是現貨，做多、做空雙方都被給予充分的手段，足夠的依據。比如，推進交易所市場債券和資產支持證券品種創新，豐富期貨期權產品，為實體經濟提供更多風險管理和套期保值工具等。只有產品和工具越來越豐富，才能深化市場的深度和厚度，才能讓市場充分博弈進而形成更合理更穩健的價格，將市場結構變成一個內部緊扭、相互支撐的多維球體，市場結構的穩定性也就自然增強了。



優化資本市場供給，還要增加資本市場制度供給。要充分發揮科創板的試驗田作用，總結推廣科創板行之有效的制度安排，穩步實施註冊制，完善市場基礎制度。圍繞市場反映比較集中的關鍵性方向性問題研究論證，加強資本市場頂層設計，成熟一項推出一項。比如，穩步、分步推進交易制度改革；進一步優化再融資、併購重組、減持、分拆上市等制度，充分激發市場活力；從制度上打通基金、保險、企業年金等各類機構投資者入市瓶頸；在私募股權投資方面，完善差異化監管制度和政策支持體系，大力發展創業投資基金和併購投資基金，促進創新資本形成等。總之，既要立足國情和市場實際，又要堅持市場化、法治化的改革方向，學習借鑒國際最佳實踐，努力探索出一條既遵循成熟市場慣例，又符合我國發展階段特征的資本市場發展之路。



優化資本市場供給，還包括增加資本市場司法供給。要抓住科創板改革的有利契機，增加資本市場司法供給，推動有關方面加快修法修規進度，修改《證券法》《刑法》，建立集體訴訟制度，出台相關司法解釋，完善民事損害賠償責任制度，顯著提升違法違規成本。



全面深化資本市場改革的號角已吹響。隨著產品供給、制度供給、司法供給等一系列資本市場供給的優化和提升，一個“規範、透明、開放、有活力、有韌性”的資本市場必將成為現實。



來源:經濟日報 作者：祝惠春

