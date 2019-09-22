迎接“全屋智能”時代

中評社北京9月22日電／【現象】近幾年，“全屋智能”的概念逐漸在家裝領域流行開來。顧名思義，所謂全屋智能，是指整體的智能家居系統，集智能照明、安防、影音、家電控制等於一體的整體家居解決方案。“全屋智能”實現家居產品智能化操作，可以根據環境及人的需求進行自動化運轉。在這一系統中，不僅單個的家居產品能夠實現智能操作，智能單品之間也可以相互連接，從而為人們帶來更加智能化、個性化的家居場景。



【點評】此前，一些科幻類影視作品曾設想這樣的場景：早上，窗簾會根據光線自動打開，喚醒主人；起床後，智能廚具會依照個人口味製作美味的早點；晚上回家，燈光、門窗、空調會自動開啟……如今，這一切幾乎都可以通過智能家居得以實現。智能家居作為一項朝陽產業，承載了人們對美好生活的期待。



數據顯示，智能產品已經成為我國消費市場上的一大熱點，每年都呈增長之勢。從智能掃地機器人到智能音箱、智能兒童陪伴機器人，再到智能門鎖、智能馬桶蓋等，越來越多的智能產品進入了人們的生活，成為頗具未來感的消費和生活趨勢。從消費主體來看，智能產品的購買主力是愛好嘗鮮的年輕人，他們對智能化產品有著更為強烈的體驗和購買欲望。而在消費升級的背景下，品質化、智能化的家居產品對大眾也具有強大的吸引力，使得這一領域有著成為萬億級消費市場的巨大潛力。



智能化的趨勢，吸引很多廠家紛紛進入這一市場藍海。包括互聯網企業、手機企業、視頻網站等在內的各領域市場主體，紛紛試水智能家居領域。有些國產品牌在這一領域布局較早，深耕多年，收獲了良好的口碑。但業內人士表示，雖然當前智能家居概念日趨火熱，但市場情況尚不夠理想。比如一些消費者詬病較多的“偽智能”問題，以市場上大多數智能電飯煲為例，目前只能做到讓用戶通過手機控制開關，做飯時仍然需要用戶自己操作。很多智能產品雖然能聯網、能用手機端操作，但與消費者期待的“智能”仍相去甚遠。



真正邁向“全屋智能”時代，仍要越過一系列技術門檻。比如，“全屋智能”要求智能家居中的所有產品運行在統一的平台上，遵循統一的標準。這就意味著要在進一步升級改善智能化單品的基礎上，實現跨產品、跨品類的互動。對已經進入這一領域的廠商以及行業主管部門來說，如何攜手打造更大的平台，克服產品兼容性差、難以相互連接等問題，事關長遠發展。此外，智能產品還要妥善解決消費者信任問題，比如消費者擔心的隱私洩露、安全及系統穩定性等。處理好機器之間、人機之間可能會出現的問題症結，才能加速智能家居產業的健康發展，讓智能化更好服務人們的美好生活。



來源：人民日報 作者： 何希

