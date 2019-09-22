讓各項改革發生“化學反應”

中評社北京9月22日電／改革的腳步，時代前行的力量。上海自由貿易試驗區臨港新片區正式揭牌，深圳將努力建成中國特色社會主義先行示範區，貸款市場報價利率(LPR)形成機制開始實施……這段時間，一系列重磅改革舉措連續出台，不僅將全面深化改革推向深入，也不斷彰顯著“改革不停頓，開放不止步”的決心。



“前期重點是夯基壘台、立柱架梁，中期重點在全面推進、積厚成勢，現在要把著力點放到加強系統集成、協同高效上來”，在中央全面深化改革委員會第十次會議上，習近平總書記深入闡述“前期”“中期”和“現在”三個階段的重點改革任務，描繪出明確清晰的改革路線圖。這樣前後相續的三個階段，呈現出從宏觀到中觀再到微觀的改革圖景，也展現出從頂層設計到重點突破再到多點開花的路徑選擇。這表明，有黨中央的堅強領導，中國的改革始終能夠把握好方向、節奏和順序，順應時與勢的變化、穩步達到既定目標。



深化改革，不僅需要勇氣和決心，更需要把握科學的方法論。全面深化改革的總目標，就是完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化。注重解決體制性的深層次障礙，也貫穿於全面深化改革全過程。比如，推動經濟體制改革，把處理好政府和市場的關係作為核心問題，釐清政府和市場關係、重塑政府運行方式。又如，深化黨和國家機構改革，適應新時代要求的黨和國家機構職能體系主體框架初步建立。黨的十八大以來，我們推出一系列重大體制改革，有效解決了一批結構性矛盾，很多領域實現了歷史性變革、系統性重塑、整體性重構。



同時，全面深化改革十分注重宏觀推進與微觀落點的互動交融。近年來，從經濟社會發展需要出發，從老百姓身邊事改起，適時推出一批切口小、見效快的政策性創新，解決了民生領域許多操心事煩心事。從城鄉居民基本醫療和養老制度開始並軌，到所有公立醫院全部取消藥品加成，從“暫住證”換成“居住證”，到減稅降費切實降低企業負擔……一系列改革舉措環環相扣，與民便利、為民讓利，改革紅利不斷轉化為民生利好、發展利好，為全面深化改革寫下了最溫暖的注腳。



今天，改革的整體性、系統性和協同性更為突出，一個領域的改革與另一個領域的改革互為交織，需要各項領域改革相互配合，更加注重系統集成、協同高效，才能取得預期改革成效。全面深化改革的“全面”二字，就體現著這樣的方法論。以環境領域的改革為例，既從法律層面形成了“長出牙齒”的環保法，也從制度設計層面形成了環保督察制度，還為避免以鄰為壑而形成了各地的協同配合，各個方面系統集成，才形成了環保合力。接下來，繼續推進全面深化改革，更要處理好頂層設計和分層對接的關係，搞好上下左右、方方面面的配套，注重各項改革協調推進，使各項改革相得益彰，發生“化學反應”，把制度優勢轉化為治理效能。



“惟改革者進，惟創新者強，惟改革創新者勝”。越是面臨風險挑戰，就越是要堅定不移推進改革，在新時代把改革開放這個法寶用得更好。



來源：人民日報 作者：李拯

