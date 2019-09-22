美國需重視其債務率及其金融市場風險

中評社北京9月22日電／近日，美聯儲在數量和價格上都採取了寬鬆行動，這是不同尋常的。



本周一，美國隔夜回購協議利率大幅飈升，迫使美聯儲不得不緊急向市場注入流動性，以滿足銀行的短期融資需求，並將聯邦基金利率保持在目標區間內。當地時間周三，美聯儲將基準利率下調了25個基點，並將聯邦基金利率調至1.75%至2.0%的區間。這是美聯儲連續第二次降息。



上一次緊急向市場注入流動性以應對美元荒，以及上一次預防性降息是在2008年左右，也就是雷曼兄弟倒閉前後。



十年前，市場清楚有一條“風險明線”，即次貸衍生品出現問題；現在，市場並不清楚哪裡存在風險，但貿易戰帶來的不確定性所產生的影響正在加大，再加上全球經濟衰退、美國過高的債務水平和負收益率等因素，可能會刺激投資者進行“預防性的避險”，這種避險流動則可能引起真正的風險。



按照市場的解釋，流動性緊張的原因在於企業9月15日要繳納公司稅，導致逾350億美元的貨幣市場基金出現大規模贖回；美國財政部上周的國債拍賣規模超過了500億美元，“虹吸”了貨幣市場中的流動性，等等。這可以解釋為何流動性緊張，但不足以讓人信服，也即是說，這種環境並非特殊，為什麼以前相同的條件下就沒有出現流動性緊張呢？



一個明顯的信號是，國際買家正在撤離美國債券市場。上周美國10年期債券收益率從1.45%升至1.9%，顯示出拋售的影響。一些外國投資者正在減持美國中長期國債，尤其是收益率曲線倒掛，甚至負利率的可能性增加，讓投資者失去興趣，作為法定的美國國債接盤俠的交易商必須買入，占用了更多的超額儲備金。



另外有數據顯示，自2018年6月以來，銀行持有的美國國債增加了一倍多，從1000億美元增至2000多億美元。這些資產來自貨幣市場基金。如果貨幣市場基金因不滿收益率出現資金外流，美國的融資市場將更加脆弱。與此同時，美國的公司債務規模過大，債務增長已經快於債務人收入的增長。他們的借貸主要通過不透明的影子銀行，尤其是擔保機構成為最大借款來源，這些貸款最終被設計成證券化產品。如果這些杠杆貸款第二大持有人共同基金的投資者為規避風險開始大量贖回，就會推高借貸成本，引爆市場。



另一個值得關注的問題是，一些投資者正在撤出股市，轉向公司債市場，而上市公司則通過發行債券融資回購自己的股票，在過去幾年，回購是美股持續上漲的主要動力之一，除了自身現金流之外，主要是杠杆貸款融資進行回購。問題是，上市公司是否會有充足的理由認為公司收入會持續增長，而不是相反。



總之，不管是政府，還是企業，他們現在都在推動債務水平不斷增長並創下新紀錄，這不可持續。



隨著融資需求和美國國債供應繼續增加，以及一些外國投資者撤離，流動性緊張問題會持續存在，可能會令美聯儲重啟量化寬鬆政策，維持脆弱的平衡。如果經濟明顯放緩並影響到企業經營，那麼，杠杆貸款的風險就會大幅增加，投資者的憂慮以及採取回避風險的做法，可能會在整個市場起到連鎖反應。流動性匱乏以及風險傳染會加劇所有資產類別的波動性，考慮到普遍存在的高杠杆，美國所面臨的風險並不像美國輿論所表達的那麼微不足道。



即使市場的情況比較微妙，但是，美聯儲在下調利率25個基點至1.75%-2%的區間後，卻發出信號，儘管存在貿易不確定性，但降息行動可能會就此止步，立場比市場預期的更加鷹派。這個表態更像是美聯儲逼迫美國政府盡快結束貿易戰，消除不確定性，穩定經濟，而不是讓白宮依賴貨幣政策寬鬆繼續支持其貿易政策。



美國政府發動貿易戰的一個原因是，中國正在推動以去杠杆為主的金融整頓與改革進程中。但是，美國自身政府與企業的債務率都創下歷史新高，依賴債務的增長一旦因為貿易不確定性而放緩，美國金融市場的風險會陡然增加。



現在，美國最好的辦法是結束貿易戰，並重啟央行的債券購買計劃，維持經濟與金融的穩定。



來源：21世紀經濟報道



