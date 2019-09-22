大華網：民進黨政府愈獨　兩岸愈向統邁進

蔡英文 中評社香港9月22日電／五天內，“中華民國”在南太平洋的邦交國索羅門群島和吉裡巴斯共和國，先後因轉而與中國大陸建交，由台“外交部”率先宣布與這兩個國家斷交。



大華網路報今天“是非集”專欄說，蔡英文和“外交部長”吳釗燮對相繼與邦交國斷交的說法，不外乎就是中共打壓、金錢利誘、要求一國兩制和中國威權主義擴張等。但何以兩岸間必須“一建一斷”呢？這是民進黨當局所不願告訴人民真相的關鍵問題所在。



在這麼短的時間內，“中華民國”相繼和南太平兩個規模甚小的島國斷交，其實是“不尋常中的尋常”。所謂的“不尋常”是指，先後斷交的時間差距太短，且同為南太平洋的島嶼國家，想必原有的政治情勢遭到重大變故。而“尋常”則是指，當“中華民國”的當權者愈走向“台獨”，中共既有能力且將愈加壓縮“中華民國”的國際生存空間；此從就陳水扁執政8年斷了7個邦交國，馬英九執政8年斷了1個，可得知“中華民國”邦交國的數目，是由兩岸關係好壞來決定的“尋常”。



民進黨蔡英文的“台獨”政權並不認同“中華民國”，但在國際間卻又必須以“中華民國”之名，才可能在若干規模較小的國家“插旗”。也因此，當“中華民國”的邦交國愈來愈少時，如民進黨前“行政院長”游錫堃即曾表示，當“中華民國”的邦交國歸零時，“台灣”就可以和其他國家建交而達到獨立。以游錫堃具有曾任“行政院長”的資歷，提出這種說法若非無知，就是有意地欺騙。



目前世界上絕大多數國家皆與中華人民共和國建立了邦交關係，而這些國家與中華人民共和國簽訂建交公報時，既承認“世界上只有一個中國”，而且也認同“台灣是中國的一部分”。也因此，與中華人民共和國建交的國家，既不可能同時與“中華民國”建交，更不可能與“台灣共和國”建交。