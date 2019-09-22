栗戰書對阿塞拜疆進行正式友好訪問

圖片來源：新華社 中評社北京9月22日電／9月19日至21日，應阿塞拜疆國民會議主席阿薩多夫邀請，全國人大常委會委員長栗戰書對阿塞拜疆進行正式友好訪問。這是9月19日，栗戰書在巴庫會見阿塞拜疆總統阿利耶夫。



應阿塞拜疆國民會議主席阿薩多夫邀請，全國人大常委會委員長栗戰書19日至21日對阿塞拜疆進行正式友好訪問，在巴庫會見總統阿利耶夫，與阿薩多夫舉行會談，會見總理馬梅多夫。



會見阿利耶夫時，栗戰書首先轉達了習近平主席的親切問候，介紹了新中國成立70年來取得的偉大成就。栗戰書說，70年來，中國共產黨帶領中國人民艱苦奮鬥，走出了一條符合自身國情的中國特色社會主義道路。現在，中國特色社會主義進入新時代，我們正在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，朝著實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮鬥。中方視阿塞拜疆為歐亞地區的重要合作夥伴，願與阿方一道認真落實兩國元首共同規劃的中阿關係發展藍圖，進一步增進政治互信，深化各領域務實合作，共同維護兩國安全和發展利益。阿利耶夫請栗戰書轉達對習近平主席的良好祝願。他說，我多次訪華，親眼看到中國改革發展帶來的巨大變化，對此深感欽佩。阿中關係發展迅速，前景廣闊。阿方堅定奉行一個中國原則，願同中方攜手打擊“三股勢力”，加強在國際和地區事務中的協調與合作。



與阿薩多夫會談時，栗戰書說，我此訪的重要目的，是加強中阿立法機構交流合作，推動落實兩國元首達成的重要共識。希望雙方密切各層級友好往來，加強治國理政經驗交流，為務實合作提供法律保障。每個國家和民族的歷史不同、國情不同，都有自己的獨特文化。各種文明之間應該和諧相處、交流互鑒。中國全國人大願與阿國民會議共同推動兩國人文交流，相互學習借鑒對方的優秀文化，夯實中阿友好的民意基礎。阿薩多夫說，中國全國人大常委會委員長時隔19年再次訪阿，為兩國關係發展和立法機構交往注入了新的動力。阿中之間已經簽署了多個合作協議，兩國立法機構要推動這些協議落實見效。越來越多的阿塞拜疆人對中國文化感興趣，要促進兩國教育、文化、青年等方面的交流，培養更多阿中友好使者。



會見馬梅多夫時，栗戰書說，阿塞拜疆地處歐亞大陸結合部，是“一帶一路”沿線重要國家。中方願與阿方進一步密切經貿往來，加強共建“一帶一路”合作，在能源、農業、交通、物流、旅遊、信息化建設等方面取得更多合作成果。歡迎阿方參加第二屆中國國際進口博覽會。馬梅多夫表示，阿方從一開始就積極響應和參與共建“一帶一路”，願與中方在各領域擴大合作，歡迎更多中國企業赴阿投資興業。希望與中方加強“跨裡海國際運輸通道”建設合作，讓更多中國商品通過阿塞拜疆進入歐亞市場。



訪問期間，栗戰書還參觀了蓋達爾·阿利耶夫中心、地毯博物館，向蓋達爾·阿利耶夫總統墓、“長明火”紀念碑敬獻花圈。



來源：人民網－人民日報